Eso me ha dado conocimiento y experiencia sobre lo que funciona o no funciona, en las empresas y en las personas, cuando se proponen metas, cuando enfrentan problemas o cuando se ven en la necesidad de mejorar la convivencia. Todo esto lo he tratado de presentar en un lenguaje que sea accesible a un gran número de lectores, sin distingos de formación. Los más de 1.000 artículos publicados, son un destilado de actitudes, buenas prácticas, buenos hábitos que contribuyen a la eficacia y al desarrollo de las personas. En cuanto a temas he escrito entre otras cosas sobre liderazgo, comunicación, cambio, innovación, trabajo individual, trabajo en equipo, educación, política y espiritualidad.