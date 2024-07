¿Quién es Mukesh Ambani? Conozca al magnate detrás de la boda que duró 7 meses y costó millones de dólares

En el panorama económico global, pocas figuras destacan tanto como Mukesh Ambani, un ingeniero y empresario indio-yemení, presidente y director general de Reliance Industries. Con un patrimonio neto de $123.400 millones calculados a julio de 2024, Ambani es una figura polarizadora en el país donde vive .

Mukesh Ambani nació en Yemen en 1957, pero su familia pronto se trasladó a Bombay (ahora Mumbai), donde creció en un chawl, un edificio comunal de bajo alquiler, según la BBC.

Licenciado en ingeniería química por la Universidad de Bombay, Ambani viajó a Estados Unidos para cursar una maestría en la Universidad de Stanford, pero detuvo sus estudios para volver a la India a ayudar a su padre con los negocios.

Mukesh es uno de los cuatro hijos de Dhirubhai Ambani, un comerciante que en 1966 fundó Reliance como una pequeña textil. Esta creció a pasos agigantados y, según recordó el magnate, su padre buscó un tutor que les daba paseos por barrios pobres para no crecer muy mimados, explica la BBC.

“Fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida”, le dijo Ambani al periódico The New York Times.

Ambani heredó la empresa de su padre y la transformó en Reliance Industries, la mayor corporación india del sector privado y de la lista Fortune 500. Bajo su dirección, el negocio se diversificó al petróleo y el gas, y más allá.

Actualmente la compañía tiene intereses en telecomunicaciones, comercio minorista y servicios financieros, lo que la convierte en una de las empresas más influyentes y con mayor capitalización bursátil en India. Ambani también es un gran aliado del primer ministro nacionalista hindú, Narendra Modi, lo que refuerza su influencia política.

El imperio Ambani recibe críticas por su vida opulenta

A pesar de su éxito, Mukesh Ambani no está exento de críticas. Conocido por algunos como el “marajá de los tiempos modernos”, sus detractores lo acusan de ostentar una opulencia desmedida en un país donde millones de personas viven en la pobreza.

India, a pesar de ser la quinta economía más grande del mundo, tiene un ingreso nacional per cápita de solo $1.174 y ocupó el puesto 111 de 125 países en el Índice Global del Hambre de 2023.

La ostentación de los eventos organizados por la familia Ambani, como el reciente banquete para 50.000 personas en Jamnagar y las bodas colectivas para parejas desfavorecidas cerca de Bombay, fue visto por algunos como un intento de mitigar las críticas hacia su extravagancia.

La dinastía Ambani está profundamente involucrada en el negocio familiar. El hijo mayor, Akash, es presidente de Reliance Jio; su hija, Isha, supervisa los servicios financieros y el comercio minorista; y su hijo menor, Anant, forma parte del negocio energético.

La familia Ambani reside en Antilia, un rascacielos de 27 pisos en Mumbai, valorado en $689 millones, la segunda vivienda más cara del mundo después del Palacio de Buckingham. Su estilo de vida lujoso y su cercanía con estrellas de Bollywood son un contraste marcado con la realidad de muchos indios.

A sus 67 años, Mukesh Ambani sigue siendo una figura central en el panorama empresarial global. Su capacidad para transformar y diversificar Reliance Industries lo convirtió en uno de los empresarios más poderosos del mundo, aunque no sin generar controversias en el camino. Su legado, al igual que su influencia, es indiscutible, marcando un capítulo significativo en la historia económica de la India.

La boda del siglo: Hijo de Mukesh Ambani lleva meses celebrando

El hijo menor del magnate indio Mukesh Ambani, Anant, y su prometida Radhika Merchant, ambos de 29 años, se casan este fin de semana en Bombay, la capital financiera de India, tras meses de ostentosas celebraciones previas consentidas por Ambani. Esta situación ha puesto el famoso apellido en boca del mundo.

El sábado hubo una ceremonia de bendición en la que ricos y famosos del mundo presentaron sus respetos a la pareja en un centro de convenciones con capacidad para 16.000 personas, propiedad del conglomerado de la familia Ambani.

La celebración inició en marzo y se extendió hasta este fin de semana. Miles de personas participaron en los eventos, incluidas personalidades como Kim Kardashian, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, el actor John Cena, y los exprimeros ministros británicos Tony Blair y Boris Johnson. Además, hubo múltiples apariciones de cantantes como Rihanna, Katy Perry, los Backstreet Boys, el rapero estadounidense Pitbull, el DJ David Guetta y el tenor Andrea Bocelli.

Mukesh Ambani es una figura que encarna tanto el sueño empresarial indio como las profundas desigualdades que persisten en la sociedad. Su historia es una mezcla de éxito empresarial, controversia social y un constante intento de equilibrio entre ambos.