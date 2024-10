Levi Strauss estudia la venta de Dockers

La firma textil estadounidense Levi Strauss anunció que estudia alternativas estratégicas para su marca Dockers, incluyendo una posible venta del negocio, según indicó la compañía durante la presentación de sus cuentas del tercer trimestre, que aprovechó para ajustar sus proyecciones para el conjunto del ejercicio.

La compañía inició una revisión formal de las alternativas estratégicas que podría incluir una posible venta u otra transacción estratégica.

“Estamos tomando medidas decisivas para abordar las áreas en las que no hemos obtenido los resultados esperados, incluida nuestra decisión de evaluar alternativas estratégicas para Dockers”, señaló el director financiero de Levi Strauss, Harmit Singh.

La empresa textilera contrató a Bank of America como asesor financiero. Además indicó que no se fijó una fecha límite ni un calendario definitivo para completar el proceso de revisión y no se puede garantizar alguna transacción o resultado en particular.

En este sentido, Levi Strauss informó de que entre los meses de junio y agosto obtuvo un beneficio neto de $20,7 millones, frente a las ganancias de $9,6 millones del mismo periodo del año pasado.

Los ingresos netos de la empresa sumaron en el trimestre $1.517 millones, un 0,4% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En concreto, las ventas de la compañía en Estados Unidos disminuyeron un 1% en el trimestre, hasta $757 millones, mientras que en Europa aumentaron un 6%, hasta $407 millones y se mantuvieron estables en Asia, con $247 millones.

Asimismo, en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal Levi Strauss logró un beneficio neto de $28 millones un 77% menos que un año antes, mientras que los ingresos netos disminuyeron un 0,5%, hasta $4.515 millones.

De cara al conjunto del ejercicio, la firma espera ahora que sus ingresos netos aumenten entre un 1,5% y un 2%, cuando antes anticipaba un incremento de entre el 1% y el 3%. Ahora prevé que su beneficio por acción diluido ajustado se situará de entre $1,17 y $1,27 anunciada en el trimestre anterior.