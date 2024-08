Huawei registra aumento del 34,3% de sus ventas en primer semestre

Pekín. El gigante tecnológico chino Huawei anunció el jueves que sus ventas se dispararon en la primera mitad del año, pese a las dificultades que enfrenta debido a las sanciones que le han impedido acceder a tecnología proveniente de Estados Unidos.

La empresa con sede en Shenzhen ha estado en el centro de una intensa rivalidad tecnológica entre Pekín y Washington durante varios años, por las advertencias de funcionarios estadounidenses que sus equipos podría ser utilizado para espiar a favor de las autoridades chinas, acusaciones que Huawei niega.

Desde 2019 las sanciones desconectaron a Huawei de las cadenas de suministro globales de tecnología y componentes fabricados en Estados Unidos, lo que afectó fuertemente la producción de sus teléfonos inteligentes en ese momento.

El jueves la compañía reportó ventas de $58.720 millones de dólares en el período de enero a junio, un aumento interanual del 34,3%. Esto contrasta con el crecimiento del 3,1% registrado en el mismo período del año pasado.

Huawei no desglosó su beneficio neto. Al ser una empresa privada que no cotiza en bolsa, no está sujeta a las mismas obligaciones que otras compañías de publicar resultados detallados.

El margen de beneficio de la firma alcanzó el 13,2% en el período, por debajo del 15% hace un año, detalló, sin proporcionar otros detalles financieros.

“Incrementamos nuestros ingresos en la primera mitad de 2024 aprovechando al máximo las oportunidades en digitalización, inteligencia y descarbonización”, indicó un portavoz de Huawei.

“Nuestras divisiones de soluciones para consumidores y automotrices inteligentes crecieron rápidamente”, añadió, señalando que “nuestros negocios de infraestructura TIC, nube y energía digital se mantuvieron estables”.

Huawei sigue siendo el principal fabricante mundial de equipos para 5G, la quinta generación de internet móvil, y participa en proyectos de infraestructura en varios países.

En su momento fue uno de los tres principales fabricantes de teléfonos inteligentes a nivel mundial, junto con Samsung y Apple.

Sin embargo las sanciones estadounidenses obligaron a la empresa a reorientarse hacia sectores como software, computación empresarial e incluso vehículos eléctricos bajo la marca Aito.