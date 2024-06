Empresas se alían para aumentar impacto de programas de gestión de residuos

Varias empresas con operaciones en Costa Rica se han aliado para aumentar el impacto de los programas de gestión de residuos, bajo un enfoque de economía circular que busca maximizar el valor de los materiales.

William Segura, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad para Coca-Cola, manifestó que, a través de una alianza con Florida Ice and Farm Company (Fifco), Dos Pinos y la Fundación Aliarse, lanzaron la plataforma “Costa Rica Recupera” hace un mes.

“La meta que nos trazamos es recolectar para el próximo año el 80% de los empaques que las tres empresas del sector de bebidas ponemos en el mercado (...) Estamos trabajando con nuestros competidores, pero en estos temas somos aliados”, afirmó Segura.

María Pía Robles, directora de Relaciones Corporativas de Fifco, agregó que la transformación hacia una economía cada vez más circular no se puede hacer en solitario. “En estos temas no hay egos, no hay competencia”, indicó.

Ethel Maldonado, coordinadora de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial de Auto Mercado, explicó que actualmente mantienen una alianza con Coca-Cola y Nestlé para fomentar la recolección de residuos valorizables.

“Esta es una iniciativa en la que trabajamos en conjunto Nestlé, Coca-Cola y Auto Mercado. Aquí damos a las personas consumidoras la opción de que nos traigan materiales que no son fácilmente reciclables en el país, como tapitas (de envases) o polilaminados”, expresó Maldonado.

La iniciativa, denominada Eco Móvil, ha recolectado más de 52 toneladas de materiales valorizables desde su lanzamiento en 2019. Con el paso de los años, la cantidad de residuos recibidos se ha duplicado, según Maldonado.

Las empresas expusieron sus acciones en la tercera edición del foro “Residuos Cero”, denominado “Un Mundo sin Residuos”, un evento organizado por La Nación el jueves 13 de junio en Campo Lago, Lindora.

Eugenio Androvetto Villalobos, director de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, afirmó que en el 2022 se generaron aproximadamente 4.000 toneladas de residuos ordinarios por día en el país. De esa cantidad, un estimado de 3.200 toneladas se trasladaron a rellenos sanitarios.

Manifestó que es importante organizarse a nivel comunitario, solicitar a los gobiernos locales que brinden una recolección selectiva de residuos o establecer alianzas público-privadas para manejar los desechos de manera más eficiente.

La gestión integral de residuos aún es un problema de salud pública, agregó, ya que hay enfermedades propiciadas por la mala gestión de residuos, como el dengue, o problemas que pueden surgir por el contacto con metales pesados, como el níquel, incluidos en objetos peligrosos.

Las alianzas en temas relacionados con el manejo de residuos no solo ocurren en el sector privado, sino también en instituciones públicas como el Poder Judicial, contó Damaris Vargas Vásquez, magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

“En el Poder Judicial estamos altamente comprometidos con el tema ambiental. Somos una institución con más de 13.000 empleados. Al estar altamente comprometidos, el impacto que tenemos con el programa de gestión ambiental es muy significativo”, dijo la magistrada.

El enfoque del Poder Judicial en materia ambiental se dirige en dos líneas. Por un lado, el compromiso de la institución con estos temas, y por otro, el ámbito relacionado con la administración de la justicia ambiental, agregó.

En ese sentido, explicó la magistrada, la institución debe estar altamente especializada en lo ambiental, para lo cual necesita fortalecer sus competencias. Ante esto, la administración de Justicia del Poder Judicial mantiene un diálogo entre cortes para conocer buenas prácticas de otros países.

“Existe una organización que se llama Cumbre Judicial Iberoamericana, que alberga a todos los países de América Latina, España, Portugal y Andorra. Uno de los temas importantes que seleccionamos es el ambiental y Costa Rica lidera la Comisión Iberoamericana de Justicia Ambiental”, añadió Vargas.

