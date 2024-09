Dueños de Dunkin’, Johnny Rockets y Olive Garden analizan compra de P.F. Chang’s

AR Holdings, empresa costarricense dueña de restaurantes como Dunkin’, Johnny Rockets y Olive Garden, negocia la adquisición del restaurante P.F. Chang’s, que cuenta con sedes en Heredia, Curridabat y Escazú. Actualmente, esta marca pertenece a Enjoy Group, entidad que también administra L’ile de France y los hoteles Hilton Garden Inn y Fiesta.

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), informó del acercamiento mediante un comunicado. En el documento, detalla que la compradora, American Restaurants Holding, S. A., busca adquirir el control total de las sociedades Persal Capital, INC. y Capitales Moonriver, S. A., operadoras de P.F. Chang’s.

American Restaurants Holding es una empresa sombrilla que administra las marcas de AR Holdings relacionadas con alimentos, como Outback Steakhouse, The Capital Grille y Yard House. Las otras divisiones son AR Retail, que opera marcas de moda como Forever 21, Old Navy, Mango o Saprissa, y Home and Decor Retailers, a cargo de Crate and Barrel.

Coprocom recibió la notificación de la operación el 6 de setiembre de 2024. La transacción abarca los mercados de venta de alimentos preparados para consumo directo en restaurantes de la Gran Área Metropolitana (GAM). La entidad estableció un plazo hasta el 26 de setiembre para que terceros interesados expresen sus posiciones respecto a este proceso de concentración de mercado, de acuerdo con la resolución del caso, expediente N.º 066-2024-CE.

P. F. Chang’s es una cadena de restaurantes que ofrece comida asiática, principalmente de inspiración china. Llegó a Costa Rica en el 2014, con la apertura de su primer local en Avenida Escazú. Su menú incluye platos como dim sum, wok y sushi.

AR Holdings gestiona más de 20 marcas en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Colombia, Ecuador y Perú, según su sitio web. El centro de operaciones administrativas de la empresa se encuentra en Costa Rica, bajo el régimen de zonas francas.

El artículo 96 de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica establece que la Comisión para Promover la Competencia debe informar a los interesados sobre las operaciones de concentración económica bajo análisis. No obstante, este anuncio no significa que la transacción haya sido aprobada o completada, sino que sigue en proceso de evaluación y que alguna de las partes muestra interés en la operación.

El comunicado de Coprocom no revela el valor de la transacción. Sin embargo, de acuerdo con la Ley, cualquier fusión o adquisición donde los activos involucrados superen los 30.000 salarios mínimos (¢13.866 millones) requiere la autorización de la Comisión.

La Nación consultó a AR Holdings sobre la fecha estimada de cierre de la transacción y los planes con P.F. Chang’s. Hasta ahora, se espera respuesta. También se intentó contactar a Javier Pacheco, presidente ejecutivo de Enjoy Group, quien indicó que prefiere no hablar del tema por el momento, pero lo hará “a su debido tiempo”.

Proceso de transformación

Durante el 2024, AR Holdings ha atravesado un proceso de expansión con algunas de sus marcas en Costa Rica, aunque otras han experimentado cierres en otros países de la región. En julio, la empresa, de capital mayoritariamente costarricense, inauguró Dunkin’ en Costa Rica y mantiene un plan de expansión para alcanzar al menos ocho ubicaciones en la GAM durante este 2024.

En una entrevista con La Nación en diciembre pasado, Antonio Burgos, gerente general de AR Holdings, explicó que el crecimiento se aceleraría con la entrada de Dunkin’ en su portafolio, pero que también ven un gran margen de expansión en Guatemala, Ecuador, El Salvador y República Dominicana, además de explorar nuevos mercados como Jamaica, Honduras y Nicaragua.

Pero, por otro lado, la marca cerró sus tiendas de Forever 21 en Colombia. Según el diario El Tiempo de ese país, las campañas para atraer a los clientes en esa ubicación no tuvieron el impacto esperado y se reportó una disminución en las ventas. En febrero, Forever 21 también cerró sus tiendas en Chile.

En julio anterior, La Nación había consultado a AR Holdings si contemplaban más cierres de esa marca de ropa en la región, así como otras marcas que atravesaran procesos de cierres y el impacto que podría tener esto en toda la compañía. Sin embargo, la firma señaló que no se referiría a este tema, el 18 de julio.