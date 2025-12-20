Más consumidores en Costa Rica califican de ‘pobre’ la política económica del gobierno de Chaves

El Índice de Confianza del Consumidor de la UCR revela que solo un 24,8% de los consumidores califica como ‘buena’ la política económica de la administración Chaves Robles.

Más consumidores en Costa Rica consideran que la política económica que impulsa la administración Chaves Robles es “pobre”, según el más reciente Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El 40,8% de los encuestados consideró que el gobierno está haciendo un trabajo pobre, un aumento de 3,7 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con la medición anterior. La opinión de que el gobierno trabaja lo necesario se ubicó en 29,6%, frente al 28,7% de agosto pasado.

De acuerdo con la encuesta, la percepción positiva sobre las medidas que toma el gobierno para reducir la inflación, pobreza y desempleo pasó de un 29,7% en agosto pasado a 24,8% entre noviembre e inicios de diciembre.

María Fernanda Alvarado-Leitón, coordinadora de la encuesta, explicó que es habitual en todos los gobiernos que la confianza de los consumidores en la política económica sea alta al inicio del mandato y se deteriore conforme avanza la administración.

En ese contexto, al comienzo de la gestión del presidente Rodrigo Chaves Robles, un 35,5% de los encuestados calificaba como “buena” la política y el desempeño económico del Gobierno, frente a un 24,9% que los consideraba “pobre”, por lo que las opiniones positivas superaban a las negativas.

Con el paso del tiempo, ambas percepciones se fueron aproximando, hasta que en febrero de 2023 la valoración negativa superó por 0,1 puntos porcentuales a la positiva, al ubicarse en 29,1% frente a 29%. La diferencia se amplió en mayo de ese año, cuando solo un 21,9% calificó la gestión como “buena”, mientras que un 41,9% la consideró “pobre”.

Desde entonces, ambas tendencias continuaron distanciándose, con algunas variaciones. Sin embargo, Alvarado-Leitón señaló que los indicadores se habían mantenido relativamente estables desde mayo de 2025, hasta la caída registrada en la medición más reciente.

Pese a estos resultados sobre la gestión económica del Gobierno, el Índice de Confianza del Consumidor reflejó una mejora en la percepción de las personas encuestadas sobre la economía costarricense al cierre del 2025, al alcanzar una calificación de 55,4 puntos en una escala de cero a 100.

Esta cifra representa un incremento de 3,1 puntos frente a la medición de agosto, cuando el indicador se ubicó en 52,3, variación que resulta estadísticamente significativa. En esta medición, el grupo de personas optimistas alcanzó el 37,5%, mientras que el segmento pesimista se situó en 13,5%.

Por su parte, los consumidores ambivalentes —quienes no expresan una valoración claramente positiva ni negativa— mantuvieron su comportamiento y continuaron como el grupo mayoritario, con un 49%.

Menos pesimismo sobre pobreza y desempleo

Aunque la valoración de la política económica de la administración Chaves Robles se deterioró en los últimos tres meses, la encuesta reveló una mejora general en las expectativas sobre pobreza y desempleo.

De acuerdo con el informe, entre noviembre y diciembre disminuyó la proporción de personas que anticipa un aumento del desempleo. En esta medición, el indicador se ubicó en 32,2%, frente a 40,8% en agosto.

En contraste, el porcentaje de quienes prevén que el desempleo se mantendrá igual ascendió a 38,4% (un alza de 8,2 puntos porcentuales), mientras que un 24,3% considera que disminuirá, sin variaciones respecto a la medición anterior.

En relación con la pobreza, también se redujo la proporción de personas que anticipa un aumento en el próximo año, al situarse en 36,9% (7,5 puntos porcentuales menos que en agosto).

En contraste, creció el grupo que prevé que se mantendrá en niveles similares a los actuales, hasta alcanzar 40,0% (un alza de 6,2 puntos), mientras que se mantuvo sin cambios el segmento que espera una disminución, con 18,4%.

La encuesta del Índice de Confianza del Consumidor se aplicó a 703 personas mayores de 18 años con acceso a telefonía móvil, entre el 3 de noviembre y el 9 de diciembre. El estudio es representativo del 97% de la población.