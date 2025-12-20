Economía

Más consumidores en Costa Rica califican de ‘pobre’ la política económica del gobierno de Chaves

Índice de Confianza del Consumidor de la UCR revela que cada vez son menos los consumidores que consideran ‘buena’ la política económica de la administración Chaves Robles.

Por Arianna Villalobos Solís
Rodrigo Cháves ante comisión legislativa.
El Índice de Confianza del Consumidor de la UCR revela que solo un 24,8% de los consumidores califica como ‘buena’ la política económica de la administración Chaves Robles. (Albert Marín/Albert Marín)







IndicadoresPolítica económicaRodrigo Chaves RoblesICC
Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

