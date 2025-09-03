Confianza del consumidor costarricense sigue negativa sobre política económica del gobierno

Los consumidores de Costa Rica mantienen la percepción negativa de la política económica que impulsa la Administración Chaves Robles, según los resultados del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) al mes de agosto, elaborado por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR).

“La calificación a la política económica de la actual administración conserva el balance negativo entre las opiniones positivas y negativas que se evidenció desde mayo de 2023, y se mantiene estable desde mayo anterior. Además, se observó una expectativa más pesimista sobre la pobreza y el desempleo”, señala el informe del ICC presentado este miércoles.

El 37,1% de los encuestados consideró que el gobierno está haciendo un trabajo pobre, un aumento de 2,7 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con la medición anterior. La opinión de que el gobierno trabaja lo necesario se ubicó en 28,7%, frente al 34,4% de mayo pasado. En tanto, la valoración de un trabajo bueno alcanzó el 29,7%, un aumento de 3 p.p.

De acuerdo con la encuesta realizada a 700 personas, el 44% espera que la pobreza aumente, lo que representa un incremento de 9,6 p.p. respecto a la medición anterior. Además, el 40,8% espera que el desempleo aumente, un alza de 7,8 p.p.

El ICC registró un nivel de 52,3 puntos porcentuales, al trimestre concluido en agosto, lo que representa el mismo resultado en comparación con el trimestre anterior (mayo).

Sin embargo, aumentó en 4,4 p.p. el porcentaje de consumidores que perciben peores condiciones para las empresas el próximo año.

Por otro lado, el 28% de los consumidores consideran que las empresas tendrán peores condiciones en 2026.

