Confianza del consumidor costarricense sigue negativa sobre política económica del gobierno

Índice de Confianza del Consumidor de agosto refleja estancamiento, y mayor preocupación por el desempleo y el futuro de las empresas.

Por Gustavo Ortega Campos

Los consumidores de Costa Rica mantienen la percepción negativa de la política económica que impulsa la Administración Chaves Robles, según los resultados del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) al mes de agosto, elaborado por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR).








