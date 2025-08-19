Economía

Lista OFAC: qué pasa con cuentas bancarias en Costa Rica de las personas sancionadas

Descubre cómo la banca de Costa Rica reacciona ante la inclusión de extraditables en la lista de sanciones de la OFAC.

Por Gustavo Ortega Campos

¿Qué sucederá con las cuentas bancarias en Costa Rica de los nacionales incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)? Aquí se lo explicamos.












Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

