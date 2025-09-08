Leticia es anfitriona de Airbnb y también alquila a largo plazo: esto dice sobre ambos negocios

Leticia, anfitriona de Airbnb, ofrece alojamiento cerca de un hospital capitalino y también alquila apartamentos a largo plazo. De esta forma, combina un flujo de ingresos fijo con la flexibilidad que le brinda la plataforma para generar dinero y disponer del espacio cuando lo necesite.

“Tengo hijos que viven en el extranjero; entonces, tenemos la facilidad de que cerramos el Airbnb y ellos pueden hospedarse ahí el tiempo que vengan a pasear”, dijo la anfitriona, quien afirmó que la plataforma le ha resultado rentable sin que le demande demasiado tiempo.

Leticia comentó que Airbnb funciona como un hotel, debido a que es necesario realizar tareas como cambiar sábanas y revisar que las amenidades estén siempre en buenas condiciones para los huéspedes.

“A veces te va bien y a veces nadie te lo alquila, entonces no se recibe paga fija (...). No es tan demandante, tenemos a una muchacha que nos atiende el Airbnb; es como si fuera un hotel (...). Resulta muy rentable, lo que sucede es que no hay un ingreso fijo”, señaló la anfitriona.

Ella alquila apartamentos amueblados, por lo que la alternativa de Airbnb le funcionaba a la perfección. Sin embargo, afirmó que algunos de los huéspedes que llegaron a través de la plataforma finalmente se quedaron arrendando a largo plazo.

“Empezamos en Airbnb, los empezamos a hacer amueblados (los apartamentos). Luego más bien a la gente le gustan y nos dicen que se los dejemos a larga estancia. Estamos muy cerca de una clínica, entonces tenemos mucha demanda (...) Ahorita tenemos uno alquilado dos meses, eso es súper rentable”, explicó.

De acuerdo con información brindada por Airbnb, en el 2024, la estadía promedio de los huéspedes en Costa Rica fue de tres noches. Sin embargo, un alojamiento puede tener más de una reserva al mes.

Las reservaciones nacionales en el país representaron aproximadamente el 40% del total. Entre los principales destinos con más noches reservadas en 2024 en Costa Rica están San Jose, Guanacaste, Puntarenas y la zona norte.