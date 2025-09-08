Economía

Leticia es anfitriona de Airbnb y también alquila a largo plazo: esto dice sobre ambos negocios

En el 2024, la estadía promedio de los huéspedes en Costa Rica fue de tres noches

Por Luis Enrique Brenes

Leticia, anfitriona de Airbnb, ofrece alojamiento cerca de un hospital capitalino y también alquila apartamentos a largo plazo. De esta forma, combina un flujo de ingresos fijo con la flexibilidad que le brinda la plataforma para generar dinero y disponer del espacio cuando lo necesite.








AirbnbAlquilerPlataformas digitales
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

