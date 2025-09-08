Economía

¿Cuáles impuestos debo pagar si gano dinero con Airbnb en Costa Rica? Le contamos las modalidades

La ley prevé obligaciones tributarias para los anfitriones de hospedajes de corta estancia; existen distintos escenarios

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Airbnb informó que en Costa Rica aumentó la cantidad de personas que alquilan su propiedad esporádicamente
Los anfitriones en Airbnb y otras plataformas de hospedaje no tradicional deben cumplir con sus obligaciones tributarias. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AirbnbMinisterio de HaciendaTributaciónImpuestosEstancias cortas
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.