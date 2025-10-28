La Reserva Federal (Fed) evalúa bajar los tipos de interés sin datos económicos actualizados por la parálisis presupuestaria.

Washington. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) comenzó este martes a debatir sobre las tasas de interés, pese a la ausencia de indicadores económicos causada por la parálisis presupuestaria (shutdown) en el país.

El banco central tiene un mandato del Congreso para actuar de forma independiente en el combate de la inflación y el desempleo, principalmente mediante el aumento, reducción o mantenimiento de sus tasas de interés de referencia.

La reunión del Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC) “comenzó a las 09H00 (13H00 GMT) como estaba previsto”, indicó a la prensa un portavoz de la institución. La decisión se dará a conocer el miércoles a las 14H00 (18H00 GMT), 12 meridianas en Costa Rica.

Está previsto que se apruebe una reducción de un cuarto de punto, para situar las tasas de referencia en un rango entre el 3,75% y el 4%, lo que sería el segundo recorte del año.

El proceso se inició en la reunión anterior, en septiembre, con el objetivo de dar un respiro a una economía cuyo mercado laboral muestra signos de debilidad.

Algunos miembros del comité son favorables a un recorte más pronunciado, aunque de forma gradual, como es costumbre. Otros se muestran reacios a la idea de reducir las tasas de interés mientras la inflación no esté controlada.

La dificultad radica en que la Fed navega a ciegas para evaluar el estado real de la economía, ya que la parálisis presupuestaria ha suspendido desde el 1 de octubre la recopilación y publicación de datos oficiales.

Las cifras de desempleo de septiembre no se han divulgado, y las de octubre podrían no llegar a recopilarse nunca.

En cuanto al seguimiento de la inflación, el índice de precios al consumidor (IPC) se comunicó con retraso la semana pasada, pero el indicador preferido de la Fed, el PCE, probablemente no se publicará a finales de semana como estaba previsto.