Junta Directiva de Chaves en Banco Nacional gastó $20.000 en proceso para anular nombramiento de gerenta; bufete entregó resultado inesperado

‘La Nación’ revela que anterior cúpula del BN pidió investigación confidencial sobre designación de Rosaysella Ulloa. Vea el documento completo.

Por Gustavo Ortega Campos y Óscar Rodríguez
Maximiliano Alvarado, presidente del Banco Nacional
El pasado 3 de setiembre, Maximiliano Alvarado, entonces presidente del Banco Nacional, dijo a 'La Nación' que el cargo de Rosaysella Ulloa no era un tema de análisis. Pero el 29 de agosto la Directiva había acordado iniciar una investigación sobre el nombramiento de la gerenta. (Rafael Pacheco/La Nación)







Banco NacionalBNRosaysella UlloaMarvin AriasMaximiliano Alvarado
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

