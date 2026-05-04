Economía

Jubilación anticipada en el OIJ elevaría déficit en pensiones del Poder Judicial, según estudio

El Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial es un régimen básico del primer pilar, que garantiza una cobertura de la seguridad social para los funcionarios del Poder Judicial

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Allanamiento Cartago
Un proyecto de ley permitiría que algunos trabajadores del OIJ opten por jubilarse a partir de los 55 años. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Organismo de Investigación JudicialOIJPoder JudicialFondo de Jubilaciones y PensionesPensionesJubilaciones
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.