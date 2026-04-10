Política

Diputados rechazan objeciones de Rodrigo Chaves a jubilación anticipada en el OIJ y envían proyecto a consulta constitucional

Los congresistas del partido de gobierno presionaron por que se votara el resello de una vez, para sepultar la iniciativa, pero no lo lograron

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Por Aarón Sequeira
Agentes de la Sección de Homicidios del OIJ detuvieron a un supuesto sicario, quien habría asesinado a un joven Tirrases de Curridabat.
La iniciativa autoriza la jubilación anticipada para agentes del OIJ que lleguen a los 55 años, hayan laborado 30 años. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)







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Veto presidencialJubilación anticipadaConsulta constitucionalOIJPensión anticipada en el OIJ
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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