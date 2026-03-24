Economía

Intel fija fecha para cerrar su planta de ensamblaje y prueba en Costa Rica y trasladarla a Asia

Intel anunció la decisión de cerrar su planta de Ensamblaje y Prueba en Costa Rica a mediados del año pasado

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Por Luis Enrique Brenes
Intel se encuentra en un proceso de cierre de su planta de Ensamble y Prueba en Costa Rica. Esta se trasladará a Malasia y Vietnam. (Rafael Pacheco Granados)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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