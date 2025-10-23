Intel obtiene resultados ‘mejores de lo esperado’ en tercer trimestre

Intel presentó sus resultados financieros. Edificio Central de Intel, en California. (Foto cortesía de Intel Corp. / Para EF)

Intel superó las expectativas de ganancias en el tercer trimestre de 2025 tras una importante reestructuración anunciada a finales de julio, cuyo propósito es una reducción en los costos.

La compañía generó utilidades por $4.100 millones en el trimestre en cuestión, con lo cual se revirtió el estrepitoso resultado del mismo periodo del año pasado, en el cual hubo pérdidas por $16.600 millones.

“Nuestros resultados del tercer trimestre, mejores de lo esperado, marcan nuestro cuarto trimestre consecutivo de mejor ejecución y reflejan la fortaleza subyacente de nuestros mercados principales”, afirmó David Zinsner, director financiero de Intel.

Zinsner destacó que la demanda actual de sus mercados principales supera la oferta. En ese sentido, añadió que es una tendencia que prevén que persista hasta el próximo año.

La empresa anunció ganancias en este periodo, luego de que en los últimos meses se anunciaran inversiones millonarias por parte de Nvidia, SoftBank Group y del gobierno de Estados Unidos.

“Este trimestre tomamos medidas significativas para fortalecer el balance, incluyendo la financiación acelerada del gobierno de Estados Unidos, las inversiones de Nvidia y SoftBank Group, que aumentan nuestra flexibilidad operativa y demuestran el papel fundamental que desempeñamos en el ecosistema”, declaró Zinsner.

En setiembre se anunció que Nvidia invertirá $5.000 millones en acciones de Intel. Esta alianza entre empresas otrora rivales reforzó aún más a la compañía, un mes más tarde de que el gobierno estadounidense anunciara la adquisición de una participación del 10% en una intervención extraordinaria del sector privado.

Estas decisiones suceden mientras Intel atraviesa un periodo turbulento, debido a que sus resultados financieros han sido poco alentadores, lo que desencadenó una fuerte reestructuración de sus operaciones mundiales, la cual impacta a Costa Rica.

El pasado 24 de julio, por ejemplo, Intel anunció el cierre progresivo de su planta de Ensamblaje y Prueba en Costa Rica para trasladar estas operaciones a sus sedes en Malasia y Vietnam. Además, canceló los proyectos previstos en Alemania y Polonia.