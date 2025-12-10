Economía

Instagram lanza nueva función que da al usuario más control sobre el algoritmo

Instagram lanzó ‘Tu algoritmo’, accesible mediante un ícono en la esquina superior derecha de los ‘Reels’

EscucharEscuchar
Por AFP
Reguladores y usuarios exigen cada vez que la plataformas de redes sociales ofrezcan mayor transparencia en la elección del contenido. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InstagramMetaAlgoritmoReels
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.