Evite que Instagram lo llene de anuncios con estos simples cambios

El número de anuncios en Instagram ha aumentado para muchos usuarios. Este comportamiento responde a cómo funciona el algoritmo de la plataforma, el cual utiliza señales de actividad como lo que usted guarda, observa o con lo que interactúa para ajustar el contenido del feed y desplegar publicidad personalizada.

Gestos simples como ver un Reel completo, guardar publicaciones del mismo tema o responder encuestas en stories son suficientes para que el sistema identifique sus intereses y lo exponga a un flujo constante de promociones.

Entender cuáles de estas acciones influyen en la cantidad de anuncios permite tener mayor control sobre la experiencia en la aplicación.

Comportamientos que disparan más anuncios en Instagram

1. Interacción con stories de marcas

Cada vez que usted responde encuestas, reacciona o comenta stories de empresas o tiendas, el algoritmo interpreta que tiene afinidad con ese tipo de contenido. Esa señal provoca que el sistema muestre publicidad similar de forma reiterada. Reducir este tipo de interacciones podría ayudar a disminuir la cantidad de anuncios.

2. Permanecer mucho tiempo en perfiles específicos

Navegar durante varios minutos en un perfil de marca genera una señal fuerte de interés para el algoritmo. Esa actividad conduce a que Instagram le muestre más anuncios del mismo nicho, como moda, viajes o tecnología. Aunque no realice ninguna acción directa, el simple hecho de explorar un perfil por mucho tiempo refuerza la segmentación publicitaria.

3. Clics en enlaces promocionales o publicaciones patrocinadas

Dar clic a enlaces de promociones, incluso por curiosidad, representa un indicador importante para el sistema. Esta acción demuestra apertura a interactuar con campañas, lo cual hace que más anuncios similares aparezcan en su feed o en stories, aunque no se concrete una compra.

4. Guardar publicaciones del mismo tema

Si usted guarda publicaciones repetidas sobre un mismo tema como maquillaje, gastronomía o dispositivos electrónicos, el algoritmo asume que ese contenido es relevante. Eso deriva en un aumento de anuncios relacionados con esa categoría, ya que su comportamiento refuerza el interés.

5. Ver Reels publicitarios hasta el final

Completar la visualización de un Reels patrocinado sin omitirlo es una de las señales más poderosas para el sistema. Aunque no comente ni reaccione, el algoritmo interpreta que ese contenido captó su atención, lo que desencadena la aparición de más anuncios con el mismo formato o temática.

¿Cómo reducir la cantidad de anuncios en Instagram?

1. Silenciar o bloquear cuentas no deseadas

Una forma efectiva para disminuir los anuncios dirigidos consiste en silenciar o bloquear perfiles comerciales con los que no desea seguir interactuando. Al hacerlo, el algoritmo deja de vincular esos contenidos con sus intereses.

Para silenciar, debe ingresar al perfil, tocar la flecha junto a “Siguiendo” y activar “Silenciar” para publicaciones y stories. Para bloquear, debe acceder al menú de tres puntos y confirmar la opción “Bloquear”.

2. Usar la opción “No tengo interés”

Instagram permite indicar que un contenido no es relevante mediante el botón “No tengo interés”, disponible en cada publicación sugerida o patrocinada. Al seleccionarlo, puede elegir entre opciones como “No sugerir publicaciones del usuario”, “No sugerir publicaciones con ciertas palabras” o “No me sentí bien al ver esta publicación”. Esta función ayuda a ajustar lo que se muestra en su feed.

3. Cambiar hábitos dentro de la app

Evitar hacer clic en enlaces promocionales, reducir la frecuencia con la que guarda publicaciones similares y no ver hasta el final los videos con fines comerciales son prácticas recomendables. Estos cambios reducen las señales de compromiso que el algoritmo utiliza para personalizar la publicidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.