Por qué muchos usuarios creen que son adictos a Instagram (aunque no lo sean)

La investigación advierte que etiquetar el uso de Instagram como adicción podría causar culpa y falta de control en los usuarios.

Un estudio realizado por la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos, reveló que los usuarios de Instagram tienden a sobreestimar su nivel de adicción a esta red social. Los hallazgos, publicados en la revista Scientific Reports, se basaron en una muestra de 1.204 adultos estadounidenses.

El análisis indicó que, para la mayoría, el uso frecuente de redes sociales responde más a un hábito que a una adicción clínica.

Para comprender el fenómeno, los investigadores encuestaron a 380 usuarios de Instagram. La mitad eran mujeres y el promedio de edad fue de 44 años. Aunque el 18% reconoció sentirse adicto a la plataforma y un 5% mostró un acuerdo fuerte con esa idea, únicamente el 2% presentó síntomas reales que indicarían una posible adicción.

El equipo investigador analizó también el contenido de 4.383 artículos publicados entre noviembre de 2021 y noviembre de 2024 en medios de comunicación estadounidenses. En estos textos se encontró una tendencia a describir el uso excesivo de redes sociales como una adicción, mientras que solo 50 artículos mencionaron el concepto de hábito.

Esto sugiere que el lenguaje utilizado por los medios podría influir en cómo los usuarios interpretan su propio comportamiento en redes sociales.

Para confirmar esta hipótesis, los investigadores utilizaron una segunda muestra de 824 adultos. Al presentarles su uso de Instagram como una adicción, los participantes mostraron menor sensación de control, así como mayores niveles de culpa, tanto hacia sí mismos como hacia la plataforma.

Los autores advirtieron que clasificar de forma generalizada el uso de redes sociales como una adicción puede generar efectos contraproducentes en la salud mental y la autoimagen de los usuarios.

La investigación concluyó que los medios de comunicación y entidades oficiales deberían aplicar el término “adicción” con mayor precisión y prudencia cuando se refieren al uso de redes sociales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.