Por qué muchos usuarios creen que son adictos a Instagram (aunque no lo sean)

Un nuevo estudio descubrió que solo el 2% de los usuarios tiene señales de una verdadera adicción a Instagram

Por Europa Press
La investigación advierte que etiquetar el uso de Instagram como adicción podría causar culpa y falta de control en los usuarios.
La investigación advierte que etiquetar el uso de Instagram como adicción podría causar culpa y falta de control en los usuarios. (Canva/Canva)







