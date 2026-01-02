Ingreso de dólares por turismo mejora en tercer trimestre, pero acumulado es menor al 2024

Un turista disfruta de una actividad de canopy en Costa Rica. El ingreso de divisas fue menor en el acumulado a setiembre de 2025 respecto al 2024.

El ingreso de divisas por turismo en Costa Rica aumentó en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año previo, aunque el gasto acumulado de los visitantes entre enero y setiembre continúa siendo menor al registrado en 2024.

De acuerdo con los datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), los turistas foráneos gastaron $1.088 millones durante el tercer trimestre de 2025, $28 millones más que los $1.060 millones reportados en el mismo lapso de 2024.

Este repunte en el ingreso de divisas por turismo se da tras dos trimestres consecutivos de caída, periodo en el que este rubro se redujo en $70 millones. Pese a este incremento, el acumulado a setiembre continúa por debajo del nivel observado un año atrás.

En total, los turistas extranjeros gastaron $4.176 millones entre enero y setiembre de 2025, lo que representa $42 millones menos que los $4.218 millones registrados en el mismo periodo del año pasado.

Aunque el monto cayó en el acumulado a setiembre de este año, es el segundo más alto, al menos, desde 2018, solamente superado por el 2024. La disminución ocurre en un contexto de menor visitación turística.

Al desglosar los datos de los dos primeros trimestres, se aprecia que, entre enero y marzo, ingresaron $47 millones menos, al pasar de $1.844 millones en 2024 a $1.797 millones en 2025.

Mientras, entre abril y junio la reducción fue más moderada, de $24 millones, pues los foráneos gastaron $1.290 millones durante su vista en el país, cifra inferior a los $1.314 millones del año previo.

Históricamente, el primer y el último trimestre concentran el mayor gasto turístico, pues coinciden con la temporada alta. Mientras que los trimestres intermedios usualmente presentan menores ingresos.

El turismo, un sector fundamental para la economía nacional, enfrentó retos importantes en 2025, no solo por la apreciación del colón y la caída en la visitación, sino también por la crisis de inseguridad que afecta al país.

Visitación a la baja

En relación con la visitación turística, la llegada de visitantes internacionales entre enero y noviembre de 2025 volvió a caer respecto al mismo periodo del 2024, según las cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Los datos del Instituto muestran una disminución del 0,6% en la llegada de extranjeros a Costa Rica por turismo durante estos 11 meses del 2025, considerando todas las vías de ingreso, a pesar de un fuerte repunte en la visitación para noviembre.

Hasta noviembre pasado, se registraron 2.596.848 llegadas internacionales de turistas por todas las vías, 16.522 visitantes menos que los 2.613.370 que ingresaron durante el mismo período del 2024.

Esta tendencia se mantiene a pesar de que la visitación de turistas aumentó con fuerza en noviembre respecto al mismo mes del año previo, ya que registró un crecimiento del 12%. Además, en octubre, la variación mensual también fue positiva, de 5,3%.

El fuerte repunte a inicios de la temporada alta del turismo suavizó la caída acumulada, que para octubre era del 1,8%. En dicho mes arribaron 247.387 turistas, aumentando en comparación con los 220.839 del mismo lapso de 2024.

La directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Shirley Calvo, afirmó, a mediados de diciembre, que el 2025 había sido un año retador para el turismo, marcado por factores como la baja en el tipo de cambio del dólar, la inseguridad y los problemas de infraestructura.

En el último año, el sector turismo perdió 22.170 empleos, al pasar de 189.093 personas ocupadas en el tercer trimestre del 2024 a 166.923 en el mismo periodo del año pasado, debido a la menor visitación.

Del total de personas que se quedaron sin empleo, 9.472 son hombres y 12.698 mujeres, según el informe Costa Rica: Balance económico y social 2025 y desafíos para la próxima administración, el cual fue elaborado por el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).