Reino Unido impone requisito de ingreso a viajeros de Costa Rica

El Reino Unido exigirá un permiso digital previo a los costarricenses desde el 2026. Conozca cómo funciona la ETA, cuándo solicitarla y qué pasa si no la gestiona a tiempo

Por Silvia Ureña Corrales
Costa Rica ingresará a la lista de países cuyos viajeros deberán tramitar una ETA para ingresar al Reino Unido desde el 2025.
Costa Rica ingresará a la lista de países cuyos viajeros deberán tramitar una ETA para ingresar al Reino Unido desde el 2025. (Canva /Canva)







notas iaSUCReino UnidoTurismo
Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

