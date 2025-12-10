Reino Unido impone requisito de ingreso a viajeros de Costa Rica

Las personas costarricenses que viajen al Reino Unido como visitantes deberán obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) a partir del 25 de febrero de 2026, según confirmó la Cancillería de Costa Rica.
El nuevo permiso digital se vincula al pasaporte del viajero y funciona como trámite previo indispensable para abordar un vuelo con destino a ese país.
La ETA se solicitará únicamente mediante los canales oficiales del Reino Unido, entre ellos el sitio web gubernamental y la aplicación móvil UK ETA. Las autoridades británicas indicaron que este mecanismo busca ordenar el ingreso de visitantes y reforzar los controles previos al abordaje.
El Gobierno recomendó gestionar la autorización con varios días de anticipación y recordó que el trámite debe realizarse con el mismo pasaporte que se utilizará durante el viaje. La medida aplica para todas las personas visitantes, incluidos menores de edad.
El nuevo requisito no sustituye los controles migratorios que se realizan al ingreso.
Importante
- Solicítela con varios días de anticipación, ya que la aprobación debe emitirse antes del abordaje.
- Aplica para todas las personas visitantes, incluidas las menores de edad.
- No sustituye los controles migratorios que se realizan al ingresar al territorio británico.
- El Reino Unido también implementará visas electrónicas (eVisas) durante el 2026.
Excepciones
- Personas con visa británica válida.
- Personas con residencia en el Reino Unido.
- Personal diplomático acreditado ante ese país.