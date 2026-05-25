Economía

Informe advierte fallas de bancos para detectar sujetos obligados no registrados en Sugef

Un informe de la Sugef revela vacíos en los controles bancarios sobre casinos, prestamistas y casas de cambio en Costa Rica. Conozca qué aducen los bancos.

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Banca no puede brindar sus servicios a los sujetos obligados que no estén inscritos ante la Sugef. (Shutterstock/Shutterstock)







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Sugeflavado de dinero
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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