Industriales critican rechazo del PLN a proyecto de ley para reformar el sistema eléctrico nacional

PLN anunció que no respaldará la reforma a la Ley de Armonización Eléctrica.

La Cámara de Industrias de Costa Rica catalogó como un retroceso la decisión del Partido Liberación Nacional (PLN) de no apoyar el expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.

Según la organización empresarial, la oposición del PLN es un revés para los esfuerzos que requiere Costa Rica para modernizar su sistema eléctrico, avanzar en descarbonización y generar tarifas más competitivas tanto para el sector productivo como para los hogares.

“Llevamos más de 20 años intentando mejorar el sistema eléctrico nacional para beneficiar al consumidor. La Asamblea Legislativa tiene en sus manos una oportunidad histórica para modernizar el sistema y dar un paso hacia tarifas más bajas, aumentar la energía renovable y reducir el uso de combustibles derivados del petróleo”, indicó Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, a través de un comunicado emitido por la organización.

La mañana de este lunes, la fracción verdiblanca anunció que no apoyará el proyecto actual para reformar el sistema eléctrico nacional, denominado Ley de Armonización Eléctrica.

Carlos Montenegro, Cámara de Industrias

En su lugar, presentó una propuesta alterna llamada Ley Marco Reguladora del Sector Energético en Costa Rica, enfocada en medidas de emergencia para enfrentar la crisis energética del país y garantizar la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico nacional.

La Cámara de Industrias y cuatro cámaras empresariales más solicitaron a la Asamblea Legislativa aprobar el expediente 23.414, debido a que consideran que la iniciativa es clave para fortalecer la competitividad del país y generar condiciones adecuadas para inversión y crecimiento económico.