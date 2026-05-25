Economía

Industriales critican rechazo del PLN a proyecto de ley para reformar el sistema eléctrico nacional

“Llevamos más de 20 años intentando mejorar el sistema eléctrico nacional para beneficiar al consumidor”, dice director ejecutivo de Cámara de Industrias

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
PLN anunció que no respaldará la reforma a la Ley de Armonización Eléctrica.
PLN anunció que no respaldará la reforma a la Ley de Armonización Eléctrica. (Cristian Mora/Cristian Mora)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cámara de IndustriasPartido Liberación NacionalPLNLey de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.