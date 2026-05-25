Economía

Cinco cámaras empresariales respaldan proyecto para modernizar mercado eléctrico

Organizaciones del sector productivo advierten que Costa Rica no puede seguir encadenada a un esquema obsoleto y urgen aprobar la ley de armonización eléctrica.

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Por Mónica Cerdas Gómez
16/03/2022 Sabana Sur. trabajador del ICE revisaba cables del tendido eléctrico (alumbrado público). Para temas como: electricidad, consumo de electricidad, reparaciones del tendido eléctrico, etc.
El proyecto de ley 23.414 plantea una transformación estructural del modelo actual, al crear un mercado eléctrico nacional donde múltiples actores —públicos y privados— podrán comprar y vender energía bajo reglas de competencia regulada. (Rafael Pacheco Granados)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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