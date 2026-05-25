Cinco cámaras empresariales respaldan proyecto para modernizar mercado eléctrico

El proyecto de ley 23.414 plantea una transformación estructural del modelo actual, al crear un mercado eléctrico nacional donde múltiples actores —públicos y privados— podrán comprar y vender energía bajo reglas de competencia regulada.

Cinco cámaras del sector empresarial de Costa Rica solicitaron a la Asamblea Legislativa aprobar el expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, debido a que consideran que la iniciativa es clave para fortalecer la competitividad del país y generar condiciones adecuadas para inversión y crecimiento económico.

La Cámara de Comercio de Costa Rica indicó que es importante que el proyecto se valore desde una perspectiva técnica, económica y con visión país. Además, señaló que el sector productivo requiere un sistema eléctrico más eficiente, competitivo y sostenible.

“El aumento en los costos de electricidad, las limitaciones en capacidad de generación, la creciente demanda energética y los efectos del cambio climático han evidenciado la necesidad urgente de modernizar y armonizar el sistema eléctrico nacional”, expresó la Cámara a través de un comunicado de prensa emitido este lunes 25 de mayo.

Carlos Montenegro, Cámara de Industrias

En una línea similar, la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) consideró que el país requiere un sistema eléctrico moderno, preparado para responder a las nuevas demandas de la industria, la logística, la digitalización y la electromovilidad.

“La energía debe convertirse en una plataforma para la productividad y no en una barrera para el crecimiento”, apuntó Rodney Salazar, presidente de Crecex.

En el texto, la organización insistió en que postergar la modernización eléctrica podría aumentar rezagos en un área determinante para el desarrollo del país. Eso sí, consideró que cualquier reforma estructural requiere una implementación gradual, acompañada de reglamentación técnica y espacios de mejora.

Por su parte, la Cámara de Industrias advirtió que el crecimiento de actividades como la movilidad eléctrica, la transformación industrial, los centros de datos y la inteligencia artificial incrementará de manera importante las necesidades energéticas del país durante los próximos años.

Según la entidad, aplazar indefinidamente la modernización del sistema eléctrico limitaría la capacidad de Costa Rica para competir y atraer inversión.

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), en tanto, aseveró que la aprobación del proyecto de ley es un paso impostergable para superar un “modelo eléctrico obsoleto” y sustituirlo por un mercado en “competencia, moderno, transparente y solidario” que garantice tarifas competitivas.

De acuerdo con un comunicado de prensa difundido por Cacia este 25 de mayo, el incremento acelerado del consumo y recientes alertas de racionamiento y desabastecimiento son “la prueba irrefutable” de que el sistema actual perdió su capacidad de respuesta.

“El país no puede seguir encadenado a un esquema energético del siglo pasado. Necesitamos una estructura que responda con solvencia a los desafíos económicos del presente y a una evolución global que exige dinamismo a los sectores productivos, quienes cargamos con la responsabilidad de sostener y crear empleos dignos”, comentó Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de Cacia.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) expresó que el país no puede “darse el lujo” de frenar su crecimiento por falta de energía o por miedo a modernizarse.

“Costa Rica enfrenta hoy una realidad distinta a la de hace 20 años. La demanda eléctrica crece aceleradamente producto de la electrificación del transporte, el crecimiento industrial, la atracción de nuevas inversiones, el desarrollo tecnológico y los procesos de descarbonización que el propio país impulsa”, agrega un comunicado de prensa emitido por la Uccaep este lunes 25 de mayo.

Según Uccaep, la iniciativa de ley busca promover competencia regulada, mejorar la planificación energética, facilitar nuevas inversiones, fortalecer la transparencia, y procurar tarifas más competitivas para hogares y compañías.