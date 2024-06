Los 50 mejores restaurantes del mundo en 2024: ¿sabe cuánto cuesta comer en uno del ‘top ten′?

La comida es uno de los grandes placeres de la vida, por el que muchas personas están dispuestas a pagar altas sumas de dinero o a esperar meses —incluso años— para degustar platillos reconocidos por su calidad en el mundo gastronómico, preparados por los mejores chefs y rodeadas de ambientes únicos.

Son pocos los establecimientos que pueden darse ese lujo de encajar en esta lista. Solo un puñado son reconocidos por esta industria como los mejores, debido a que brindan a sus comensales una experiencia gastronómica de alto nivel.

En esta edición de La Dataserie, le mostramos los 50 restaurantes que forman parte del selecto club gastronómico de la lista de The World’s 50 Best Restaurants 2024, que edita la empresa de medios William Reed. Sin embargo, nos atrevimos a añadir un ingrediente de la casa: incluimos los precios de lo que cuesta comer en los 10 que encabezan la nómina.

El listado fue publicado el miércoles 5 de junio en Las Vegas, Estados Unidos, en un evento que reunió a los mejores chefs del planeta. Esta es la edición 22 de la publicación del ranking anual, en el que figuran restaurantes de 26 territorios y cinco continentes.

La lista de The World’s 50 Best Restaurants 2024 se crea a partir de los votos de 1.080 expertos internacionales del sector de la restauración y gourmets viajeros que forman parte de la The World’s 50 Best Restaurants Academy, explican los organizadores.

La Academia, paritaria en cuanto a género, comprende 27 regiones distintas de todo el mundo, cada una de las cuales cuenta con 40 miembros, incluido un presidente o Academy Chair.

Ningún patrocinador del evento tiene influencia en el proceso de votación. La consultora de servicios profesionales Deloitte adjudica de forma independiente la lista de The World’s 50 Best Restaurants, en la que se incluye la recopilación de restaurantes clasificados entre los puestos 1-50. Esta resolución garantiza la protección de la integridad y la autenticidad del proceso de votación y de las listas, detalla la metodología.

Vale la pena señalar que en el listado no hay restaurantes de Centroamérica, aunque sí destacan algunos negocios latinoamericanos, de países como Colombia, México y Perú. Incluso, estos dos últimos países tienen marcas que figuran dentro del top ten.

¿Cuánto cuesta comer? Copiado!

El restaurante Disfrutar, en Barcelona, ocupó el lugar de privilegio en 2024, ascendiendo desde el segundo sitio en el que apareció en el 2023. Desde el 2014, año de la apertura, Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch están al frente de la galardonada cocina.

La tarifa del menú degustación, donde el comensal prueba una serie de platillos pequeños de distintas comidas, es de $315,6 (¢167.900). Entre sus platillos más tradicionales se encuentra el panchino (una especie de pan redondo) relleno de caviar, o el polvorón de tomate. Aún si tuviera el dinero y estuviera en Barcelona no le aseguramos que pueda encontrar una mesa. De aquí a junio del 2025 no hay espacio para reservar.

En el segundo sitio se encuentra el restaurante Asador Etxebarri, ubicado en el ayuntamiento de Atxondo, también en España, que subió a los lugares de privilegio desde el cuarto puesto. Su especialidad son las carnes y el pescado, así como el uso del fuego y las brasas, que es la esencia de su cocina.

El menú degustación del restaurante de Bittor Arginzoniz tiene un costo de $304,7 (¢162.000), no incluye bebidas y debe pagarse por adelantado. Entre los platillos que se ofrecen se encuentra el chorizo, el queso fresco, las anchoas, el calabacín y las chuletas.

Ahora viajamos a París, donde se encuentra el restaurante Table by Bruno Verjus, que pasó de la décima a la tercera posición en el listado más reciente de The World 50 Best. El precio del menú, denominado Color, es de $435,4 (¢231.633).

Algunos de los ingredientes que incluye el menú del chef Bruno Verjus son los espárragos, la langosta y las alcaparras. En total, el menú Color ofrece entre 10 y 14 platos y la experiencia gastronómica tiene una duración de 2 horas y 30 minutos.

Para encontrar un restaurante de Latinoamérica hay que ir al quinto sitio, donde figura Maido, ubicado en Lima, Perú. El establecimiento culinario subió un puesto en la clasificación de los mejores restaurantes del mundo en 2024.

El restaurante, abierto en el 2009, es propiedad del peruano Mitsuharu Tsumura, quien tiene influencia de la cocina de Osaka, Japón. Fusiona los conceptos de la gastronomía de su país con la japonesa.

El precio del menú degustación más económico de este restaurante peruano es de $260 (¢138.320). En Maido se ofrecen platillos como El Triple, una combinación de aguacate, huevos, tomate y chashu (panceta de cerdo estofada) o caracoles al sillao, por mencionar dos platos.

¡Buen apetito! Y no olvide agregar la propina.