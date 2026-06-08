Gobierno de Laura Fernández propone a exministro de Hacienda y exdirectivo para Junta Directiva del Banco Central

El exministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, fue propuesto por el Consejo de Gobierno para ocupar una de las dos vacantes en la Junta Directiva del BCCR.

El Gobierno de Laura Fernández propuso al exministro de Hacienda Rudolf Lücke Bolaños y al exdirectivo del Banco Central de Costa Rica (BCCR) Max Soto Jiménez para ocupar las dos vacantes de la Junta Directiva del ente emisor.

Los directivos del BCCR son elegidos por el Consejo de Gobierno, aunque sus designaciones deben ser ratificadas u objetadas por la Asamblea Legislativa en un plazo de 30 días naturales posteriores a su nombramiento por el Poder Ejecutivo.

Si durante ese lapso no se presenta ninguna objeción, los directivos quedan ratificados. Los nombramientos tienen una duración de 7,5 años y se realizan de forma escalonada: cada 18 meses vence el periodo de uno de los miembros.

Actualmente, la Junta cuenta con cuatro directivos, a quienes se suman el presidente del emisor, Róger Madrigal, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. De ratificarse estos dos nombramientos, el órgano quedaría integrado en pleno, con ocho miembros.

Los elegidos

Lücke Bolaños tiene formación académica en economía, banca y mercado de capitales, y cuenta con experiencia en investigación económica, docencia universitaria y gestión pública, como viceministro de Ingresos y ministro de Hacienda.

Por su parte, Soto Jiménez tiene estudios en ingeniería industrial y planificación regional, así como trayectoria profesional vinculada con las ciencias económicas, el mercado bursátil, las finanzas y la política fiscal, monetaria y macroeconómica. Fue miembro de la Junta Directiva del BCCR desde noviembre de 2018 hasta mayo de 2026.

De concretarse ambos nombramientos, dejaría de aplicarse el transitorio a la reforma de 2019 a la Ley Orgánica del Banco Central que permite al ministro de Hacienda votar mientras no se haya designado a un sexto integrante de la Junta Directiva del BCCR.

En el cambio normativo solo se le da derecho a voz al jerarca de Hacienda, salvo cuando se aplica la regla del transitorio.

El Banco Central había afirmado que actualmente hacen falta dos directores para completar su Junta Directiva.

Dicha situación permitió a Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, participar con voto en la última decisión de política monetaria, pues al momento de la reunión solo estaban nombrados cuatro directivos tras el vencimiento de la designación de Soto y la falta de nombramiento del sexto integrante de la Junta.

El BCCR confirmó por escrito, a finales de mayo pasado, que la participación del ministro de Hacienda con voz y voto en la sesión del 21 de mayo obedeció a la vigencia del transitorio del artículo 17, inciso b, de su ley orgánica.

El último directivo del Banco Central ratificado por la Asamblea Legislativa fue el economista Juan Robalino, en diciembre de 2024. A él se le suman Silvia Charpentier, Jorge Guardia y Marta Soto como directores designados previamente.

El presidente de la entidad es designado directamente por el Consejo de Gobierno por un plazo de cinco años. Actualmente, Róger Madrigal ocupa dicho cargo hasta el 8 de mayo de 2027.

La Junta Directiva del Banco Central desempeña un papel clave en asuntos como la política monetaria y cambiaria, las tasas de interés, el buen funcionamiento del sistema financiero y las funciones de consejero y cajero del Estado.