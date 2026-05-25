Economía

¿Participará de nuevo Rodrigo Chaves en sesiones de la Directiva del Banco Central? Esto dijo el ministro

BCCR tiene entre sus funciones la definición de la política monetaria y cambiaria, actuar como el cajero del Estado, así como vigilar el sistema financiero

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Por Luis Enrique Brenes
Laura Fernández y Rodrigo Chaves, conferencia de prensa
La Junta Directiva del Banco Central acordó, de manera unánime, mantener la TPM en 3,25%. Rodrigo Chaves participó y votó en la reunión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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