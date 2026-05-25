¿Participará de nuevo Rodrigo Chaves en sesiones de la Directiva del Banco Central? Esto dijo el ministro

La Junta Directiva del Banco Central acordó, de manera unánime, mantener la TPM en 3,25%. Rodrigo Chaves participó y votó en la reunión.

El ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, participó en la más reciente reunión de política monetaria de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR), realizada el pasado jueves 21 de mayo.

El jerarca también votó en esa tercera reunión de política monetaria de este año, en la cual el emisor decidió, de forma unánime, mantener la tasa de política monetaria (TPM) en 3,25%.

En una respuesta enviada a través del Departamento de Prensa de Hacienda, el expresidente de la República confirmó su participación en la sesión de Junta Directiva del BCCR del pasado jueves y que, en adelante, “ asistirá las veces que sea necesario ”.

El ministro de Hacienda tiene la facultad legal de participar en las sesiones del BCCR, según lo establece la Ley Orgánica del Banco Central. Sin embargo, la asistencia del jerarca de esta cartera es una práctica poco común.

Así lo evidencian 183 actas de reuniones de Junta Directiva publicadas por el ente emisor, que abarcan del 5 de octubre de 2023 al 7 de mayo de 2026, en las cuales no se registró participación del ministro de Hacienda de turno.

La Junta Directiva del Banco Central tiene un rol clave para la estabilidad macroeconómica del país. Entre sus funciones se encuentran la definición y manejo de la política monetaria y cambiaria, emitir colones, actuar como consejero y cajero del Estado; y vigilar y coordinar el sistema financiero.

Además, debe promover el desarrollo de la economía, velar por el buen uso de las reservas monetarias internacionales, custodiar el encaje mínimo legal de las entidades financieras y establecer ciertas regulaciones.

El BCCR institución autónoma ejerce estas y otras funciones con el objetivo de mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional, de acuerdo con la Ley Orgánica del Banco Central.

Además, los miembros de la Directiva desempeñarán su labor en absoluta independencia del Poder Ejecutivo, según dicta la norma legal.

Como presidente, Chaves habló abiertamente sobre temas como la caída del precio del dólar, que el 19 de mayo alcanzó un mínimo histórico en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) por quinto día consecutivo.

Al inicio de su mandato presidencial, el ahora ministro también acusó a la administración de Carlos Alvarado de dejar al país con pocas reservas internacionales. Actualmente, el saldo de las reservas supera los $20.500 millones, creciendo con fuerza en los últimos años.

El ministro de Hacienda —o quien ejerza el cargo en ausencia del titular— tiene derecho a voz, pero no a voto ni cuenta para efectos de cuórum en las sesiones del BCCR, salvo una excepción.

La normativa incluye un transitorio que establece que el ministro de Hacienda mantendrá su derecho a voto y contará para efectos de cuórum hasta que se ratifique el nombramiento de un sexto miembro de la Junta Directiva.

Actualmente, la Junta Directiva del Banco Central cuenta con cuatro directivos, luego del vencimiento del nombramiento de Max Soto. También integran el órgano el presidente del BCCR, Róger Madrigal, y el ministro de Hacienda.

Ante este escenario, Chaves ejerció su derecho a votar a favor de mantener la TPM durante la sesión de política monetaria. La decisión fue acogida por unanimidad de la Junta Directiva, siguiendo la recomendación de la División Económica del ente emisor.