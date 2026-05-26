Economía

Banco Central explica por qué Rodrigo Chaves pudo votar en la sesión de Junta Directiva de política monetaria

Jerarca de Hacienda participó en reunión del Banco Central que aprobó mantener la tasa de política monetaria en 3,25%

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
22/08/2025 El presidente de la República, Rodrigo Chaves, comparece hoy en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República, ante la comisión legislativa especial encargada de determinar si procede abrirle una causa penal en su contra. y ministro de Cultura Jorge Rodríguez. Foto John Durán
El ministro de Hacienda mantiene su derecho a votar en la Junta del Banco Central ante la falta de nombramientos en el máximo órgano del ente emisor. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BCCRRodrigo ChavesBanco CentralTPM
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.