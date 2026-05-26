Banco Central explica por qué Rodrigo Chaves pudo votar en la sesión de Junta Directiva de política monetaria

El ministro de Hacienda mantiene su derecho a votar en la Junta del Banco Central ante la falta de nombramientos en el máximo órgano del ente emisor.

El ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves, votó en la sesión de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) del pasado jueves 21 de mayo, en la cual se aprobó mantener la tasa de política monetaria (TPM) en 3,25%.

El jerarca de Hacienda tiene la facultad legal de participar en las reuniones del ente emisor, según lo establece la Ley Orgánica del Banco Central. Sin embargo, la asistencia del ministro de esta cartera es una práctica poco común.

Tras una reforma legal del 2019, el ministro de Hacienda —o quien ejerza el cargo en ausencia del titular— mantuvo su derecho a voz, pero perdió el derecho al voto y dejó de contar para efectos de cuórum en las sesiones del BCCR.

No obstante, la normativa incluyó una excepción que permite al jerarca conservar su derecho al voto, incluso años después del cambio legal, ante la falta de nombramientos en la Junta Directiva del emisor.

El Banco Central explicó, por escrito, que la participación del ministro de Hacienda con voz y voto en la sesión del pasado 21 de mayo obedeció a la vigencia del transitorio del artículo 17, inciso b, de su ley orgánica.

El transitorio de la normma establece que el jerarca de Hacienda puede votar mientras no se haya nombrado a un sexto miembro de la Junta Directiva del Banco Central, situación que no se ha concretado desde la aprobación de la reforma legal.

Actualmente, el órgano cuenta con cuatro directivos, a quienes se suman el presidente del emisor, Róger Madrigal, y el ministro de Hacienda. El 7 de mayo venció el nombramiento del directivo Max Soto, por lo que anteriormente la Junta tenía cinco directores.

El BCCR explicó que no fue este hecho el que permitió a Chaves votar, ya que, incluso con Soto, la Junta sumaba únicamente cinco miembros y todavía faltaba por designar al sexto directivo para completar el órgano.

El mismo Banco Central afirmó que actualmente hacen falta dos directores para completar la composición de la Junta Directiva del BCCR. Ante esto, el transitorio que faculta al ministro de Hacienda a votar seguirá vigente hasta que se designe al sexto directivo.

La Junta Directiva del Banco Central tiene un rol clave en temas de suma importancia, como el manejo de la política monetaria y cambiaria, tasas de interés, el buen funcionamiento del sistema financiero, así como en actuar como consejero y cajero del Estado.

Designación de directivos

Los directivos del Banco Central son elegidos por el Consejo de Gobierno, aunque sus designaciones deben ser ratificadas u objetadas por la Asamblea Legislativa en un plazo de 30 días naturales desde su nombramiento por parte del Ejecutivo.

Si en ese lapso no se presenta una objeción, los directivos quedan ratificados. Los nombramientos tienen una duración de 7,5 años y se realizan de forma escalonada: cada 18 meses vence el periodo de uno de los miembros.

El último directivo del Banco Central que fue ratificado por la Asamblea Legislativa fue el economista Juan Robalino, en diciembre de 2024. A él se suman Silvia Charpentier, Jorge Guardia y Marta Soto como directores ya designados previamente.

En ese momento, se informó que el Poder Ejecutivo aún debía proponer a otra persona para ocupar una plaza en el órgano, luego de que, en agosto de ese mismo año, los diputados de la Comisión de Nombramientos rechazaran a la candidata María del Mar Munguía Ramírez.