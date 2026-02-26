Economía

Freno judicial a Trump: las claves del fallo que sacude los acuerdos comerciales de Estados Unidos

El máximo tribunal de Estados Unidos invalidó gravámenes clave de Donald Trump. Vea qué sectores siguen bajo presión, quiénes recibirán reembolsos y cómo reaccionan los socios comerciales ante la incertidumbre

Por AFP
Donald Trump arremetió contra la sentencia que anuló sus aranceles.
El máximo tribunal de Estados Unidos invalidó gravámenes clave de Donald Trump. Vea qué sectores siguen bajo presión, quiénes recibirán reembolsos y cómo reaccionan los socios comerciales ante la incertidumbre (KENNY HOLSTON/AFP)







