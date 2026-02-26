Freno judicial a Trump: las claves del fallo que sacude los acuerdos comerciales de Estados Unidos

El máximo tribunal de Estados Unidos invalidó gravámenes clave de Donald Trump. Vea qué sectores siguen bajo presión, quiénes recibirán reembolsos y cómo reaccionan los socios comerciales ante la incertidumbre

Washington, Estados Unidos. El revés que la Corte Suprema de Estados Unidos le infligió a Donald Trump en su política arancelaria pone en duda el futuro de los acuerdos comerciales negociados por el presidente, y el rembolso de los ingresos recaudados indebidamente se está convirtiendo en un gran problema para Washington.

A continuación, un vistazo a la situación después del terremoto causado por la sentencia del máximo tribunal de Estados Unidos.

¿Qué aranceles están vigentes actualmente?

La decisión de la Corte deja por fuera a los aranceles dirigidos a sectores específicos, como el acero y la automoción, que siguen vigentes.

Para el resto, el presidente Trump reimpuso rápidamente un nuevo arancel del 10% por un período no superior a 150 días. Luego anunció que lo aumentaría a 15%,

El Representante de Comercio, Jamieson Greer, aclaró el miércoles en Fox Business que la tasa de 15% no se aplicaría de manera uniforme.

Los aranceles “subirán al 15% para algunos, y podrían aumentar aún más para otros”, afirmó, al añadir que los socios comerciales de Estados Unidos verán en definitiva pocos cambios.

Gran Bretaña, que había conseguido un régimen menos punitivo, podría así evitar el arancel del 15%.

¿Por qué los acuerdos comerciales se mantienen?

“Se debe en gran medida a que los países han negociado exenciones con respecto a aranceles específicos para sectores” que no quieren que desaparezcan, declaró a la AFP Ryan Majerus, exfuncionario del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

La Unión Europea (UE), Japón y Corea del Sur obtuvieron reducciones del 25% al 15% en los aranceles que habían comenzado a afectar sus exportaciones de automóviles.

Según Majerus, estos países saben que Donald Trump tiene el poder de revertir su postura si ve que incumplen los acuerdos alcanzados.

Los socios comerciales de Estados Unidos también son conscientes de que el gobierno republicano está explorando otras vías legislativas para reimponer la mayor parte de los aranceles invalidados.

“Para finales de año, podríamos volver a una situación bastante similar a la de la semana pasada”, señaló Dave Townsend, abogado comercial de Dorsey & Whitney.

Productos de acero en North York Iron, un proveedor de acero en Toronto, Ontario, Canadá. Durante el 2025, Trump amenazó con imponer aranceles de hasta el 50% sobre el aluminio y el acero de México y Canadá. Foto: AFP (COLE BURSTON, AFP/AFP)

¿Qué pasa con las solicitudes de rembolso?

Los importadores estadounidenses intentan recuperar las sumas pagadas a las aduanas, que ahora se consideran injustificadas.

El Tribunal Supremo no ha abordado este espinoso asunto.

Los tribunales inferiores deberán examinar el tema y establecer los términos de cualquier posible rembolso, declaró Jamieson Greer el miércoles.

Según el abogado Dave Townsend, el proceso debería ser bastante sencillo para quienes importaron los productos y pagaron los impuestos.

El resto de la cadena de suministros, cree, tendrá más dificultades para reclamar un rembolso.

“Es poco probable que las empresas trasladen el dinero que recuperan al consumidor final”, a pesar de que han sido los consumidores los que han cargado sobre sus espaldas “gran parte de los costos adicionales” relacionados con los aranceles, señala Bernard Yaros, de Oxford Economics.