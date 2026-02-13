Economía

Trump planea rebajar aranceles a productos de acero y aluminio ante el descenso de su popularidad, según ‘Financial Times’

Donald Trump evalúa reducir aranceles al acero y aluminio ante la presión por el alto costo de vida y la caída en su aprobación de cara a las elecciones intermedias.

Por Europa Press
Obrero de construcción trabajando en una estructura de acero, con una imagen insertada de Donald Trump en el Despacho Oval anunciando aranceles del 25% al ​​acero y aluminio importado.
Presionado por la inflación y la proximidad electoral, Trump estudia aliviar aranceles al acero y aluminio mientras avanza un nuevo acuerdo comercial con Taiwán. (Fotocomposición en Canva/AFP/Fotocomposición en Canva/AFP)







