Economía

FMI restablece sus relaciones con Venezuela

Las relaciones bilaterales entre el FMI y Venezuela quedaron en suspenso en 2019

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Por AFP
Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI
Venezuela tiene en el Fondo 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a $5.100 millones, aproximadamente, los cuales están bloqueados. (STEFANI REYNOLDS/AFP)







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