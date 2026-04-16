FMI restablece sus relaciones con Venezuela

Venezuela tiene en el Fondo 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a $5.100 millones, aproximadamente, los cuales están bloqueados.

Washington, Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó el jueves que restableció sus relaciones con Venezuela, que había cortado lazos con la institución en el 2019.

“Guiado por las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI y, en consonancia con la práctica de larga data, la directora gerente, Kristalina Georgieva, anunció hoy que el FMI está tratando ahora con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez”, señaló el FMI en un comunicado.

Aunque el FMI seguía incluyendo a Venezuela en sus informes regulares sobre América Latina y el Caribe, las relaciones bilaterales quedaron en suspenso en 2019, cuando el Fondo reconoció a la oposición, que controlaba el parlamento, como gobierno legítimo.

El Fondo había emprendido consultas internas con sus miembros para analizar los pasos a dar, luego del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

La administración de Donald Trump empezó rápidamente a trabajar con el nuevo gobierno en manos de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en enero. Washington reconoció recientemente al gobierno de Rodríguez como legítimo.

El pasado martes, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que “el Fondo está trabajando para reincorporar a Venezuela, para que se parezca más a una economía normal”. En el fondo de estas negociaciones estaba el acceso a las reservas de Venezuela en el Fondo.

Venezuela tiene en el Fondo 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a $5.100 millones, aproximadamente, los cuales están bloqueados por el no reconocimiento del FMI al Nicolás Maduro como presidente.

El país suramericano requiere ingresos de capitales extranjeros para financiar proyectos de gran envergadura, y los DEG serían muy útiles.

La última vez que las autoridades monetarias y financieras venezolanas se reunieron formalmente con una misión del FMI fue en 2004, para realizar una revisión anual de la gestión del país, de acuerdo al Artículo IV.