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Oposición venezolana pide convocar elecciones ante ‘ausencia absoluta’ de Maduro

La oposición de Venezuela pidió el viernes convocar elecciones presidenciales ante la “ausencia absoluta” del depuesto mandatario Nicolás Maduro.

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Por AFP
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el 8 de abril de 2026 un «aumento responsable» de los salarios, erosionados por años de inflación y una fuerte contracción económica durante la última década.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el 8 de abril de 2026 un «aumento responsable» de los salarios, erosionados por años de inflación y una fuerte contracción económica durante la última década. (HANDOUT/AFP)







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