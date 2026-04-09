El Mundo

Policía lanza gases a manifestantes que intentan llegar a palacio presidencial en Venezuela

Las manifestaciones multitudinarias han sido una rareza en Venezuela durante casi dos años debido a la ola de represión.

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Por AFP
Un opositor al gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se enfrenta a la policía durante una protesta en demanda de aumentos salariales y de pensiones en Caracas el 8 de abril de 2026.
Un opositor al gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se enfrenta a la policía durante una protesta en demanda de aumentos salariales y de pensiones en Caracas el 8 de abril de 2026. (JUAN BARRETO/AFP)







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