Policía lanza gases a manifestantes que intentan llegar a palacio presidencial en Venezuela

Un opositor al gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se enfrenta a la policía durante una protesta en demanda de aumentos salariales y de pensiones en Caracas el 8 de abril de 2026.

Caracas, Venezuela. La policía lanzó este jueves gases lacrimógenos a manifestantes que protestan por mejoras salariales en una marcha hacia el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, constató un equipo de AFP.

Las manifestaciones multitudinarias han sido una rareza en Venezuela durante casi dos años debido a la ola de represión que siguió a las protestas opositoras contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en 2024.

Este jueves, unos 2.000 trabajadores en las calles rechazaron una promesa de mejoras salariales hecha la víspera por la presidenta interina Delcy Rodríguez, al considerar que solo incluía bonos estatales y no incidía en prestaciones y otros beneficios.

“¡Le tienen miedo a que el pueblo pase hasta Miraflores!”, “¡Vamos hasta Miraflores!”, gritaban manifestantes a las fuerzas de seguridad. Agentes policiales antimotines intentaron contenerlos con gases lacrimógenos y escudos en el centro de Caracas, a pocos kilómetros del palacio de Miraflores.

El salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares (0,27 dólares) frente a una inflación anual que supera el 600%. Y aunque el ingreso puede llegar a 150 dólares con bonos estatales sin incidencia en prestaciones y otros beneficios, es insuficiente frente a los 645 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta básica alimentaria familiar.

“Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito”, dijo a la AFP Mauricio Ramos, jubilado de 71 años.

Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. Gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que ha dicho estar a cargo del país y de la venta de petróleo.

Impulsó una reforma petrolera y prepara otra de minas que abren las puertas a empresas extranjeras, también una ley de amnistía que anticipaba la liberación de cientos de presos políticos, además de prometer mejoras salariales.