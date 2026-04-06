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Trump: ‘En las encuestas estoy más alto que nadie en Venezuela’

El presidente de Estados Unidos celebra su colaboración con el gobierno de Delcy Rodríguez.

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Por AFP
El presidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa donde reiteró que su estrategia en Venezuela es la que buscaría aplicar en Irán.
El presidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa donde reiteró que su estrategia en Venezuela es la que buscaría aplicar en Irán. (KENT NISHIMURA/AFP)







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