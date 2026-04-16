Economía

Repsol recupera el control de sus operaciones petrolíferas en Venezuela

La española Repsol retoma control petrolero en Venezuela y apunta a aumentar su producción hasta un 50% en un año

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Por AFP
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Repsol se reposiciona en Venezuela con un plan para elevar producción y fortalecer su negocio petrolero. (Jesús Hellín / Europa Press/Europa Press)







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