Resolutor de Coopeservidores, Marco Hernández, suspende reunión con representantes de asociados

La Administración del proceso de resolución de Coopeservidores informó de la suspensión de la reunión virtual que este jueves sostendrían Marco Hernández, resolutor de la cooperativa, con los representantes de los ahorrantes, Francisco Ruiz y Luis Marín.

La cancelación se dio por motivos de “suma urgencia” en la agenda del funcionario, indicó el órgano mediante un mensaje en el canal de WhatsApp habilitado para la comunicación con los medios de prensa. El mensaje agrega que se hará lo posible para reprogramar el encuentro.

La cooperativa, que cuenta con 131.500 asociados, fue declarada inviable tras un proceso de intervención financiera. El 22 de junio, al concluir la intervención, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) recomendó un mecanismo de resolución.

La estrategia consiste en rescatar los activos buenos de la cooperativa para garantizar al 97% de los depositantes físicos y jurídicos la recuperación de sus recursos hasta por un máximo de ¢6 millones. Los activos de mala calidad serán separados y liquidados.

Ruíz, quien coordinó el encuentro con Hernández, dijo a La Nación el 1.º de julio que la reunión fue pautada con reglas previas planteadas por el resolutor. “Es una reunión virtual, solamente don Luis (Marín) y yo estamos permitidos. Nos pusieron reglas para esta reunión: no podía haber nadie más, solamente dos personas máximo y no se podía conversar absolutamente nada que no fuera del proceso de resolución, nada previo”, señaló.

Consultado ahora sobre la suspensión del encuentro, Ruíz respondió por medio de un mensaje por WhatsApp que “el señor administrador tuvo un inconveniente y se tratará de reprogramar la reunión a la brevedad posible”.

Por su parte, Marín hizo público un mensaje de video en el que señala que la reunión fue suspendida por la oficina de Hernández debido a la convocatoria a una conferencia de prensa en la que él daría a conocer los resultados del encuentro. Ruíz confirmó que el aviso para los medios de comunicación fue realizado a nombre del grupo que lidera Marín.

En el mensaje, Marín refiere que el despacho de Hernández también cuestionó que en la reunión participara una secretaria para tomar nota. Él coordina dos grupos de asociados que funcionan por medio de WhatsApp y suman alrededor de 1.800 personas.