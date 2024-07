Coopeservidores: Dos representantes de asociados sostendrán reunión con resolutor Marco Hernández

Representantes de los ahorrantes y asociados de Coopeservidores sostendrán, este jueves, una reunión virtual con Marco Hernández, administrador del proceso de resolución de la cooperativa, encuentro confirmado por dos líderes de grupos organizados de afectados.

La cooperativa, que cuenta con 131.500 asociados, fue declarada inviable tras un proceso de intervención financiera. El 22 de junio, al concluir la intervención, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) recomendó un mecanismo de resolución.

La estrategia consiste en rescatar activos buenos de la cooperativa para garantizar al 97% de los depositantes físicos y jurídicos la recuperación de sus recursos hasta por un máximo de ¢6 millones. Los activos de mala calidad serán separados y liquidados.

Luis Marín, del grupo Inversionistas Coopeservidores, explicó que el encuentro se hará la mañana del jueves 4 de abril, con la participación de Francisco Ruíz, dirigente de otro grupo de asociados y quien se encargó de coordinar la cita. “Será una reunión privada con el resolutor”, enfatizó.

Marín coordina dos grupos de asociados que funcionan por medio de WhatsApp y suman alrededor de 1.800 personas. Indicó que las comisiones de asuntos jurídicos y financieros, conformadas en estos espacios, están elaborando los planteamientos que presentarán a Hernández. Agregó que también están organizados en otras comisiones, incluida la de tecnología, que está identificando a las personas con montos superiores a ¢6 millones que no tienen los ahorros respaldados por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Refirió que el objetivo es mantener una comunicación específica para este grupo de ahorrantes, calculado en 5.500 personas, según los datos señalados por Hernández el 22 de junio. Aunque ellos tienen garantizados ¢6 millones, el exceso de este monto sufrirá un recorte estimado inicialmente en el 20%, aunque el porcentaje podría ser mayor según el desenlace de la resolución, mencionó Hernández.

A la fecha, la cooperativa cuenta con un total de 168.000 clientes, entre los que se incluyen asociados y no socios, indicó este lunes la instancia administradora de la resolución.

Reunión con Marco Hernández se hará con reglas pactadas

Por su parte, Ruíz, quien coordinó el encuentro con Hernández, dijo que la reunión fue pautada con reglas previas planteadas por el resolutor. “Es una reunión virtual, solamente don Luis (Marín) y yo estamos permitidos. Nos pusieron reglas para esta reunión: no podía haber nadie más, solamente dos personas máximo y no se podía conversar absolutamente nada que no fuera del proceso de resolución, nada previo”, señaló.

Entre los temas que no fueron permitidos, Ruíz mencionó que no habrá referencias para calificar la labor de supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). “Nada de eso nos van a responder ni aceptar preguntas”. Según sus cálculos, entre los dos dirigentes representan a unas 2.000 personas afectadas.

Ruíz comentó que hay muchas inquietudes y propuestas por parte de los ahorrantes que prefirió no revelar. “Queremos que el resolutor las escuche de primera mano, no a través de los medios”. Previo al encuentro, sostendrán varias reuniones para preparar las consultas a Hernández. “Vamos a ser concisos, queremos que (Hernández) se base en la ley, que nos explique algunas cosas que todavía no entendemos”.

Hizo referencia al proceso de garantía para los 5.500 depositantes con ahorros por encima de ¢6 millones. “Nosotros vemos que no se aplica el criterio de que somos iguales, queremos que nos explique”, añadió. Ruíz dijo que de las respuestas que emita Hernández dependerán las acciones que desarrollarán.