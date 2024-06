Coopeservidores captó miles de clientes con créditos de consumo y rendimientos atractivos

Coopeservidores, también conocida como CS Ahorro y Crédito, atrajo a miles de clientes durante los últimos cinco años hasta llegar a reunir una base de 131.500 asociados. Parte de su estrategia se basó en una fuerte apuesta por el crédito de consumo, de fácil acceso, para quienes buscaban financiamiento. Además, se ofrecían rendimientos más altos en el ahorro a plazo en comparación con el resto de la industria.

Así se desprende del monitoreo trimestral de los rendimientos ofrecidos por las entidades financieras en certificados a plazo en colones elaborado por La Nación, de los reportes de la calificadora Fitch Ratings y del acta de la asamblea ordinaria 84 de la cooperativa, celebrada en abril del 2023, donde se promovían créditos ágiles. También quedó documentado en los reportes anuales del grupo financiero, donde se observa que la afiliación neta creció en 21.769 personas desde el 2019 hasta el último dato disponible del 2024.

En las últimas tres revisiones de los rendimientos de los depósitos, en setiembre y diciembre del 2023, y en marzo del 2024, Coopeservidores se situó en primer lugar para los plazos de seis, 12 y 24 meses, que son los más apetecidos por los ahorrantes, según el sondeo de La Nación. La comparación se hizo con base en las principales entidades del sistema financiero, incluidas otras cooperativas de ahorro y crédito.

Por ejemplo, en setiembre del 2023, la cooperativa ahora intervenida ofrecía un rendimiento del 9% bruto en el plazo a 24 meses, superando el 8,27% de CoopeAnde y muy por encima del rendimiento ofrecido por el Banco Nacional, de 6,91%, y por el Banco de Costa Rica (BCR), de 7,64%.

En tanto, para los certificados a un año ofrecía tasas de 8,75%, casi un punto porcentual por encima de Coopecaja, que se ubicó en segundo lugar, con una tasa de interés de 7,80%, y muy superior a la del Banco Nacional (6,78%) y BCR (6,94%).

En la última revisión hecha por La Nación, en marzo del 2024, los rendimientos a seis, 12 y 24 meses de Coopeservidores también superaron los promedios de las tasas pasivas negociadas del sistema financiero para ese mes, que son recopiladas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Las tasas de interés también fueron superiores al promedio de las específicas por tipo de entidad, como bancos públicos, privados y las mismas cooperativas. Por ejemplo, el sector cooperativo ofrecía rendimientos de 6,23%, 7,40% y 8,10% para los plazos de seis, 12 y 24 meses, repectivamente. Mientras, Coopeservidores otorgaba a sus ahorrantes rendimientos más altos, de 6,50% para seis meses, de 7,75% para un año y de 8,25% para 24 meses, según los registros del monitoreo.

Luis Marín, líder del grupo Inversores Coopeservidores Unidos, que agrupa a ahorrantes y asociados de la cooperativa, afirmó que los rendimientos ofrecidos eran un aliciente para que los ahorrantes se acercaran a la entidad. Sin embargo, consideró que no eran desproporcionados respecto a lo que ofrece el mercado financiero.

“El perfil del inversionista de Coopeservidores dista mucho de otros casos. Aquí es una tasa un poquito superior, pero no es desproporcionada (...) Entre más tasa, mayor riesgo, pero no era para imaginarnos que esto iba a suceder”, comentó el líder de la agrupación.

En redes sociales, funciona un grupo de las personas afectadas por el caso de Coopeservidores. Ahí participan miembros de la agrupación que Marín representa y discuten también sobre las razones de la decisión de invertir sus ahorros en la entidad intervenida. Uno de ellos, cuya identidad se protege, mencionó que entre los incentivos pesó la rentabilidad que se ofrecía.

El exbanquero Carlos Fernández, exgerente del BCR, explicó que entidades como las cooperativas ofrecen tasas más altas respecto a otras instituciones, como los bancos, debido a que colocan estos recursos que captan en créditos de consumo, principalmente, cuyos intereses son más altos.

“Colocar crédito más caro permite pagar tasas de interés un poco más elevadas que el resto del sistema financiero. En particular con esta cooperativa, es probable que les interesara sostener clientes y los niveles de captación para que no se fueran a la competencia”, afirmó Fernández.

La captación por medio de depósitos a plazo es uno de los fuertes de Coopeservidores, pues hasta marzo de este año tenían ¢471.684 millones del público bajo esa figura, mientras que ¢22.636 millones eran a la vista.

La cooperativa, intervenida desde el lunes 13 de mayo por orden del Conassif, contaba hasta enero del 2024 con 165.653 clientes en sus distintas modalidades de depósitos, según los datos del Fondo de Garantía de Depósitos, administrado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Esa cantidad de clientes en el sector cooperativo es solamente superada por los 181.265 depositantes de Coopenae. Vale la pena destacar que en su estimación más reciente, el Conassif informó de que la entidad tiene alrededor de 131.500 asociados, lo que la colocaría en el tercer sitio, por debajo de los 146.073 de Coopealianza.

Giro hacia el crédito de consumo

Según un análisis financiero publicado por Fitch Ratings, en mayo del 2023, Coopeservidores experimentó una transformación en su estrategia de negocio desde hace varios años, con un enfoque en el consumo y una mayor apertura al sector privado. En ese momento, ese segmento representaba el 66% de los asociados.

Fitch puntualizó que Coopeservidores hizo una fuerte apuesta por préstamos de consumo, con un 75% del total de créditos en ese segmento, seguido de hipotecas residenciales (21%) y una proporción poco significativa a micro, pequeñas y medianas empresas (4%).

Tres años antes, en el Reporte Anual de CS Grupo Financiero del 2020, se informó que la mayor concentración del monto total de crédito se agrupó en la línea de consumo, principalmente en la línea “Sin Fiador”. Se refiere a deudores que cancelan sus cuotas mediante acuerdos de deducción de planilla, explica la cooperativa.

“En el 2020, se formalizaron un total de 15.448 operaciones de crédito (...) Del monto total de crédito colocado en el 2020, la mayor concentración se agrupó en la línea de consumo, principalmente en la línea Sin Fiador, con 72,01%”, se lee en el informe.

En un acta de la 84ª asamblea general ordinaria de Coopeservidores, celebrada en abril del año pasado, consta que la cooperativa aprovechaba esos espacios con sus asociados para ofrecer créditos rápidos para gastos personales o de consumo.

“¿Quiénes necesitan reemplazar los lentes? A veces uno se queda con esos lentes y se va dando cuenta, ya no veo, ya no veo. Bueno, ponemos a disposición de ustedes durante el día de hoy y hasta el próximo 10 de mayo, nuestro Crédito Rápido, una solución pensada en sus necesidades más inmediatas”, afirmó la moderadora del evento, Conny Trujillo, según se lee en la copia del documento.

La entidad ofrecía, para ese mismo día, acceso a un monto de hasta ¢250.000 a un plazo de 36 meses, de acuerdo con la copia del acta. El ofrecimiento de esta modalidad de crédito se realizó tres veces en la asamblea.

Luis Marín cuestionó las formas en las cuales la cooperativa otorgaba créditos. “En la administración de una cartera de crédito, hay elementos que tienen que tomarse en cuenta (...) La orden patronal, dónde trabaja, se hace un estudio y se da el crédito de acuerdo con las posibilidades económicas”, comentó.

Durante la asamblea, uno de los participantes también expresó críticas contra la cooperativa, alegando que “se ha transformado en una financiera”. Al respecto, Fernando Faith, presidente de Coopeservidores, refutó las acusaciones.

“(...) don Alexis, no somos financiera. Yo quisiera los intereses en las financieras que tenemos nosotros, las condiciones que se dan, me parece que después de 65 años venir a seguir diciendo y asustando de que nos convertimos en un banco o que somos una financiera, ya no es un discurso que se acepta”, mencionó Faith en la sesión.

Por su parte, Óscar Hidalgo, gerente corporativo de Coopeservidores, señaló que la crítica emitida por uno de los participantes era “demagogia”. “Simple y sencillamente ahora es muy fácil venir y dar un discurso que me parece demagogia”, afirmó en la asamblea.

El crédito de consumo es un préstamo que busca cubrir necesidades específicas, destinado a satisfacer bienes o servicios personales. Fernández explicó que este tipo de operación se cobra más cara debido a su riesgo.

Deterioro de los créditos de consumo

El deterioro de los créditos de consumo fue uno de los motivos por los cuales Coopeservidores tuvo que ajustar el resultado financiero del 2023 para reflejar una pérdida de ¢26.975 millones. Esto sucedió luego de que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) realizara una fiscalización de la cartera de crédito de la entidad, lo que desencadenó una reclasificación de operaciones crediticias, principalmente de consumo.

A raíz de esta reclasificación, Fitch Ratings optó por bajar la calificación de riesgo de la cooperativa en marzo pasado debido a la “elevada exposición a préstamos reestructurados y prorrogados” de la cartera crediticia.

El 16 de mayo del 2024, a los pocos días de declararse la intervención, se publicó en La Gaceta la resolución del Conassif que amparó el proceso. En ella se cita un estudio especial a Coopeservidores elaborado por Sugef, donde se señala, entre otras conclusiones, que las autoridades de la entidad permitieron el ocultamiento de sus problemas al conceder, “en gran volumen”, una moratoria de pagos a deudores de créditos malos, “a los cuales no se les ejecutó ninguna gestión de cobro”.

Al detectar la aplicación masiva de prórrogas, readecuaciones y refinanciamientos de estos préstamos, la Sugef solicitó intervenir la cooperativa. Sus activos ascendían a ¢743.248 millones al primer trimestre de este año, conformados principalmente por la cartera de crédito, que reportó un saldo de ¢536.900 millones en ese momento.

Colaboró: Esteban Ramírez C.