“En tercer término, por supuesto nosotros buscamos que la población costarricense no se sobrendeude, porque en el marco de la discusión del expediente, la Sugef nos advertía el riesgo en materia de sobrendeudamiento de las personas trabajadoras en el país y por supuesto que a mí me inspiró el estudio del sobrendeudamiento en Costa Rica para establecer un límite para que las entidades financieras no continúen sobrendeudando a la gente”, dijo Jiménez.