¿Ahorrar en dólares? Le mostramos cuál entidad financiera paga las tasas más altas por un depósito a plazo

Aún cuando el precio del dólar ha bajado respecto al colón, existen varias razones por las cuales el ahorrante puede evaluar reservar parte de su dinero en la moneda extranjera. Por ejemplo, porque planean un gasto futuro en esa moneda o un viaje al exterior; porque considere que es una moneda fuerte, para aprovechar el aumento en las tasas de interés o para diversificar.

El 7 de diciembre el precio promedio de la divisa en el mercado Monex rozó los ¢596,81; esto es 7% menos del precio que tenía hace un año. Por otro lado, las tasas de interés en dólares han subido. La tasa pasiva negociada en dólares en el sistema financiero pasó de 1,92% en octubre del 2021 a 3,05% actualmente.

Al igual que sucede con las tasas de interés en colones comparar tasas para certificados en dólares no es sencillo porque no todas las entidades publican datos en sus páginas web, y entre quienes lo hacen no todas presentan la información de manera uniforme.

Por ejemplo, algunas publican tasas brutas (sin descontar el impuesto sobre la renta), otras netas (descontando el impuesto), otras al vencimiento, otras para valores desmaterializados (no hay un papel físico) o veces no hay detalle de qué tipo de tasa es.

El impuesto sobre la renta es de 15%, excepto en el Banco Popular y las cooperativas que está actualmente en 10%.

Tomando en cuenta todas esas variantes, La Nación le ofrece esta matriz para comparar las tasas en 16 entidades diferentes. Para ello utiliza las publicaciones en las páginas web de las entidades y también son necesarias consultas en algunas de ellas. Los datos se recopilaron entre el 6 y el 8 de diciembre.

Antes de ahorrar

El exsuperintendente general de Entidades Financieras, Javier Cascante, aclaró que cada entidad tiene sus características y es importante que la seleccionada para depositar el dinero sea supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), en cuya página web está la lista completa de autorizados.

Las entidades supervisadas tienen que cumplir con una serie de normativas y además los ahorros en ellas, tanto en colones como en dólares, tienen el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre los dineros de los ahorrantes hasta por un monto de ¢6 millones.

Los intermediarios financieros supervisados que son contribuyentes del Fondo son: los bancos estatales y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, los bancos privados, las sucursales de bancos extranjeros y de las empresas financieras no bancarias, las cooperativas de ahorro y crédito, de las asociaciones solidaristas supervisadas por la Sugef y las contribuciones de la Caja de Ande. En el caso de las mutuales tienen su propio fondo.

Según detalla en su página web, el Banco Central, administrador del fondo, con estos recursos se ofrece cobertura a todos los depósitos o ahorros, a la vista o a plazo fijo, que mantengan en las entidades contribuyentes, las personas físicas y jurídicas.

¿Qué aconsejan los especialistas?

Según había aconsejado Cascante, al decidir por moneda se debe pensar sobre el uso que se le quiere dar a ese dinero. Por ejemplo, si es para hacer un gasto futuro en dólares entonces puede ser mejor seleccionar dicha moneda para que haya un calce.

El analista Douglas Montero, comentó además que los dólares son una moneda fuerte y ese puede ser otro motivo para ahorrar en ella.

Carlos Fernández, exgerente del Banco de Costa Rica, añadió que también es bueno diversificar los ahorros, en este caso por moneda.

Montero añadió además que la subida de tasas internacional está llegando a su pico, así que mejor invertir a plazo mayor a un año. “Los ahorros crecen con el tiempo y paciencia, desconfíe de las tasas muy altas y de las ofertas de ‘gane rápido y sin riesgo’, eso no existe”, advirtió.

Las expectativas de devaluación siempre son difíciles de calcular pues dependen de muchos factores, pero una referencia puede ser las expectativas de variación cambiaria que publica el Banco Central según las negociaciones del mercado o según encuesta. En noviembre la expectativa de variación cambiaria a 12 meses fue de 0,13% y según la encuesta de 2,4%.

Si los gastos futuros son en colones

Freddy Quesada, gerente de INS Valores, comentó que si el inversionista va a ahorar en dólares y pretende usar ese dinero a corto plazo para cancelar gastos en colones, debe considerar que estamos en un escenario probable de revaluación del colón frente al dólar.

Esto debido al comportamiento del ingreso de dólares a la economía motivado tanto por factores como el turismo, la inversión extrajera directa como también por el ingresos de dólares que podrá tener el Ministerio de Hacienda producto de empréstitos y colocación de eurobonos.

“Siendo así, lo recomendable sería poder valorar inversiones en colones a plazos cortos (máximo seis meses) , que le permitan obtener un rédito en esa moneda y a la vez evitar la volatilidad en el tipo de cambio.

Y si el ahorrante lo que busca es solo rendimiento ahorrar en colones le da uno mayor en la actualidad, dijo Quesada.