Economía

FedEx, DHL y UPS prevén más inversiones por crecimiento de dispositivos médicos en Costa Rica

Gigantes de la logística reconocen que auge de industria de dispositivos médicos fortalece los encadenamientos productivos en Costa Rica.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Ilustración en Canva con la identificación de FedEx, DHL y UPS.
FedEx, DHL y UPS confirmaron que continúan ampliando su capacidad logística en Costa Rica para atender el crecimiento de la industria de dispositivos médicos, principal sector exportador del país. (Fotocomposición en Canva/Archivo y Shutterstock /Fotocomposición en Canva/Archivo y Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Dispositivos médicosArancelesDHLFedexinversión extranjeraIED
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.