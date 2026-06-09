FedEx, DHL y UPS prevén más inversiones por crecimiento de dispositivos médicos en Costa Rica

FedEx, DHL y UPS confirmaron que continúan ampliando su capacidad logística en Costa Rica para atender el crecimiento de la industria de dispositivos médicos, principal sector exportador del país.

El crecimiento de la industria de dispositivos médicos en Costa Rica lleva de la mano el crecimiento de otros sectores como parte de la dinámica de los encadenamientos. Es el caso de las empresas de logística. Tres multinacionales confirmaron a La Nación este crecimiento.

FedEx, DHL y UPS movilizan las exportaciones de dispositivos médicos desde Costa Rica, que en 2025 sumaron casi $11.000 millones, equivalentes al 48% de las colocaciones totales de bienes al exterior. Estados Unidos es el principal destino.

Este dinamismo significa la realización de nuevas inversiones y la planificación de próximas.

FedEx y DHL suman seis vuelos diarios en traslado de mercancías desde Costa Rica en aeronaves propias, confirmaron las empresas en entrevistas por separado en el marco del la quinta edición del Life Sciences Forum 2026, organizado por Cinde.

Mauricio Barreto, gerente senior de FedEx para Costa Rica, Panamá y el Caribe, aseguró que la actividad crece a pesar de la alta competitividad.

De ahí que planean las inversiones de acuerdo con el comportamiento de la demanda. “A como hay inversión en la industria, nos tenemos que adecuar para estar listos en los procesos”, aseveró el vocero de FedEx.

Agregó que las inversiones van a continuar si los volúmenes de exportaciones de estos bienes aumentan.

DHL también confirmó la expansión. Claudia Ortíz, gerente país de la compañía consideró que Costa Rica puede llegar a ubicarse como el hub para Latinoamérica para el sector de ciencias de la vida y la industria médica.

Para la empresa, la industria de dispositivos médicos es uno de sus principales clientes en materia de logística.

Ortiz contó que cuando las empresas de este sector planean nuevas inversiones son convocados como parte de los encadenamientos para conocer las especificaciones y de ahí se establecen también los nuevos planes de expansión en DHL.

“Somos un aliado estratégico que trata de atender las necesidades de esta industria en los próximos 5 o 10 años”, destacó Ortíz y reiteró que continúan con la constante inversión. “Avanzamos a la par de la industria”, dijo

Mauricio Barreto, gerente senior de FedEx para Costa Rica, Panamá y el Caribe, dijo que la actividad de dispositivos médicos crece a pesar de la alta competitividad. (Albert Marín/La Nación)

Para la multinacional UPS, Costa Rica continúa siendo un mercado relevante y particularmente para el sector de cuidado de la salud y dispositivos médicos, aseguró la empresa, por medio de su oficina de Comunicación.

“A medida que las cadenas de suministro de salud se vuelven más complejas y reguladas, UPS Healthcare sigue fortaleciendo sus capacidades para ayudar a laboratorios, hospitales y fabricantes de dispositivos médicos a mitigar riesgos logísticos mediante una red integrada, infraestructura especializada, monitoreo continuo y controles de calidad”, señaló la firma.

De cara al futuro, UPS mirá oportunidades para seguir apoyando a sus clientes en Costa Rica y la región mediante soluciones logísticas que faciliten el comercio internacional, impulsen la diversificación de mercados y ayuden a las empresas a adaptarse al entorno comercial.

El efecto de los aranceles

Estados Unidos tiene un arancel del 10% a las importaciones desde Costa Rica y mantiene abiertas dos investigaciones comerciales una precisamente sobre dispositivos médicos.

En la segunda indagó a 60 países por importar bienes producidos con trabajo forzoso. En esta, propuso aplicar una del 12,5% a Costa Rica y otras 39 economías; y un 10% a 20 países.

Los voceros de las empresas de logística destaronque este tipo de ajustes no solo suceden en Estados Unidos.

“En el caso de FedEx la compañía se ha tenido que adaptar y trabajar de la mano con sus clientes y entender con las autoridades el alcance de esas regulaciones”, dijo Barreto.

Por su parte, Ortiz consideró que los aranceles, en general, impactan en la manera que se mueve el comercio, pero los clientes tienen una visión estratégica. “Se ha manejado bastante bien, se observa que las exportaciones siguen creciendo a dos dígitos, el negocio sigue evolucionando”, refirió.

Claudia Ortiz, gerente país de DHL Costa Rica, afirmó que mantienen inversiones constantes para ampliar su capacidad logística y acompañar el crecimiento de la industria de dispositivos médicos. (Gustavo Ortega Campos/La Nación)

Por su parte, UPS consideró que las empresas enfrentan una creciente complejidad regulatoria y mayores requisitos de cumplimiento lo que está impulsando a las organizaciones a fortalecer sus procesos de planificación, documentación y gestión aduanera.