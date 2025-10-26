Gerente de FedEx: ‘Costa Rica está entre los principales 15 mercados a nivel mundial’

El centro de operaciones de FedEx en Costa Rica cuenta con la tecnología y equipos que agilizan la carga y descarga de paquetes. El principal usuario es el régimen de zona franca.

El dinamismo de la producción de dispositivos médicos y electrónicos colocó a Costa Rica entre los principales mercados a nivel global de la empresa FedEx, dedicada a la actividad de logística de comercio internacional.

Mauricio Barreto, gerente senior de FedEx para Costa Rica, Panamá y el Caribe, confirmó que el crecimiento de la empresa en el país está vinculado a esta industria.

De hecho, más del 80% de la mercancía diaria que moviliza la compañía son dispositivos médicos.

“Costa Rica está entre los principales 15 mercados para FedEx a nivel mundial y es el primer mercado en Centroamérica en términos de ingresos, volumen y peso transportado”, aseguró Barreto, aunque evitó dar cifras al respecto.

Barreto confirmó que el crecimiento de las empresas de dispositivos médicos y electrónicos les permitió incrementar el volumen de negocios en el país.

Estimó que en Costa Rica hay muchas compañías del sector de dispositivos médicos, la mayoría ubicadas en zona franca. “Nosotros atendemos un gran porcentaje de ellas; podríamos estar atendiendo entre el 40% y el 50%”, afirmó.

De acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), el país operan 235 empresas en este sector, entre extranjeras y nacionales. De estas, 95 son compañías multinacionales, principalmente originarias de Estados Unidos, Alemania e Irlanda; y 140 firmas son nacionales,

Las mercancías del régimen de zona franca representan el 60% del volumen que moviliza FedEx, indicó Carmen Moya, gerente de Aduanas de FedEx Costa Rica.

Barreto precisó que el crecimiento de las exportaciones de dispositivos médicos ha permitido que las empresas transformen sus materias primas y crean productos de alto valor agregado que envían a otros destinos.

“Hemos hecho una gran inversión en nuestro centro de operaciones; la cantidad de empleos se ha duplicado, ahora tenemos 94 colaboradores directos e incrementamos la flota vehicular”, destacó el gerente.

Mauricio Barreto, gerente senior de Fedex para Costa Rica, Panamá y el Caribe, explicó la relevancia para la empresa de las exportaciones de dispositivos médicos y electrónicos. (Albert Marín/La Nación)

La logística en Costa Rica

En Costa Rica, la carga que moviliza FedEx se traslada desde y hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a las instalaciones del centro de OOperaciones, ubicado en Parque Logístico El Quijote, en Belén de Heredia, a unos cuatro kilómetros de la terminal aérea.

Carmen Moya explicó que en las instalaciones cuentan con un almacén fiscal que cumple con la normativa de la Dirección General de Aduanas, donde se organiza carga que no es courier (valor superior a $1.000 o artículos con nota técnica como medicamentos y artículos de uso personal).

El proceso de organización de este tipo de bienes tarda 24 horas.

En otra área se realiza el proceso para carga 100% de paquetería, que tiene un proceso más rápido, definido como “póliza express”, y son liberados en seis horas. “Es un paquete que el cliente va a tener al día siguiente”, precisó

El vuelo diario con las importaciones llega por la tarde, y Moya estima que a la mañana siguiente se entrega el 80% de la carga, en promedio.

Moya aclaró que la empresa no realiza operaciones con mercadería de Temu o Shein.

La carga en general se traslada en contenedores y se carga o descarga en 20 minutos, con apoyo de tecnología que agiliza el proceso. La mercancía tipo courier pasa por un proceso de inspección para verificar que cumple con el desaduanaje.

Comercio electrónico y pymes

Por otro lado, Barreto mencionó que tras la pandemia de la covid-19 se ha percibido un auge en el comercio electrónico.

También destacó el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes). “Con los nuevos emprendimientos encuentran nuevas oportunidades por el dinamismo global y muchas quieren internacionalizar sus productos”, aceptó.

Ambos sectores son parte relevante del portafolio que atiende FedEx en Costa Rica.

Barreto también mencionó que la confianza en la marca país de Costa Rica abre oportunidades para la inversión extranjera.