Economía

Industria de dipositivos médicos analiza en Costa Rica perspectivas de futuro en foro regional

El evento reúne a expertos que analizan las perspectivas de la principal industria exportadora de Costa Rica

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Por Gustavo Ortega Campos
El 'Life Sciences Forum 2026' convoca a más de 200 empresas globales. El sector busca elevar el valor agregado tras lograr un récord de casi US$11.000 millones en exportaciones.
El 'Life Sciences Forum 2026' convoca a más de 200 empresas globales. El sector busca elevar el valor agregado tras lograr un récord de casi US$11.000 millones en exportaciones. (Gustavo Ortega Campos /Gustavo Ortega Campos)







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Dispositivos médicosIEDInversión extranjeras
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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