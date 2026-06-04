Industria de dipositivos médicos analiza en Costa Rica perspectivas de futuro en foro regional

El 'Life Sciences Forum 2026' convoca a más de 200 empresas globales. El sector busca elevar el valor agregado tras lograr un récord de casi US$11.000 millones en exportaciones.

Costa Rica inauguró este 4 de junio la quinta edición del Life Sciences Forum 2026, evento que reúne a 200 empresas de la industria de dispositivos médicos globales y locales-

El foro busca trazar la nueva estrategia del sector médico hacia el uso de la inteligencia artificial, la automatización y una mayor especialización en América Latina.

La actividad es organizada por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

Esta industria es la de mayor exportación en Costa Rica. Durante 2025, las exportaciones de dispositivos médicos representaron el 48% de las colocaciones de bienes en el exterior, equivalentes a $10.904 millones, de acuerdo con los datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

De acuerdo al registro de Cinde, entre 2000 y 2025, el aporte de las exportaciones de dispositivos médicos pasó del 5% al 48%. En términos nominales, pasaron de $288 millones a casi $11.000 millones.

En este mismo período pasaron de 8 a más de 100 compañías. La generación de empleos creció de más de 1.500 a casi 63.000 en el mismo período.

Costa Rica alberga más de 100 empresas multinacionales de ciencias de la vida, entre las cuales se incluyen 18 de las 35 principales firmas MedTech del mundo, entre ellas Edwards Lifesciences, Boston Scientific, Medtronic y Abbott, señaló Cinde.

Durante 2025, la Coalición atrajo a cinco proyectos en el sector de ciencias de la vida.

El foro analizará cómo asegurar el suministro de dispositivos médicos en un entorno de reconfiguración comercial;el impacto de la inteligencia artificia en la transformación de la manufactura y el lugar que ocupará América Latina en el mapa de inversión en esta industria.

Marianela Urgellés Batalla, directora general de Cinde, destacó que los resultados de la industria de dispositivos médicos es producto de tres décadas de decisiones estratégicas sostenidas en formación de talento, atracción de inversión y sofisticación de la cadena de valor.

“El desafío no es solo seguir creciendo en volumen, sino liderar la próxima transición hacia fronteras de mayor especialización, en un momento donde las cadenas globales de suministro se reconfiguran y los estándares de calidad, innovación y velocidad definen quién permanece en el mapa competitivo”, apuntó Urgelles.

El foro se desarrolla este jueves en el Centro de Convenciones de Costa Rica.