Economía

Fed mantiene tasas de interés y apunta a una subida para fin de año

La Fed decidió mantener sin cambios las tasas de interés en un rango de entre el 3,50% y el 3,75% por cuarta reunión consecutiva

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Por AFP
Warsh
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, habla durante una conferencia de prensa en Washington, DC. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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