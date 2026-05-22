Trump asegura que quiere que el nuevo jefe de la Fed sea ‘totalmente independiente’

Trump ha ejercido una presión sin precedentes sobre el banco central para que reduzca las tasas de interés.

Washington, Estados Unidos. El mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que quiere que el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, sea totalmente independiente, poco antes de que asumiera su cargo.

“Quiero que Kevin sea totalmente independiente. Quiero que sea independiente y que simplemente haga un gran trabajo”, dijo Trump en la Casa Blanca. “No me mires a mí, no mires a nadie, simplemente haz lo tuyo”, añadió.

Trump indicó acto seguido que la Fed había “perdido el rumbo en años recientes”. “Kevin entiende que cuando la economía está en auge, eso es algo bueno. Queremos frenar la inflación, pero no queremos frenar la grandeza”, dijo Trump.

Trump prometió durante la ceremonia que el jefe de la Fed sería “totalmente independiente”, aunque deslizó que esperaba que la lucha contra la inflación, el objetivo primordial de la Fed, no sea en detrimento de la “grandeza” económica del país.

El presidente Trump ha ejercido una presión sin precedentes sobre el banco central para que reduzca las tasas de interés, intentando destituir a una gobernadora de la Fed y promoviendo una investigación penal contra el predecesor de Warsh, Jerome Powell.

Es inusual que el jefe de la Fed, un organismo independiente, jure el cargo en la Casa Blanca. El último jefe del banco central que lo hizo fue Alan Greenspan en 1987, durante la presidencia de Ronald Reagan.

Warsh asumirá el mando de una Fed dividida que enfrenta una inflación elevada —impulsada por el aumento de los precios de la energía resultante de la guerra de Trump contra Irán— y un mercado laboral que muestra señales de debilidad.

El banco central estadounidense tiene el doble mandato de mantener la inflación en su objetivo de largo plazo del 2% y, al mismo tiempo, preservar el máximo empleo.