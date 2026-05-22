Economía

Trump asegura que quiere que el nuevo jefe de la Fed sea ‘totalmente independiente’

Kevin Warsh juró el cargo en un acto solemne en la Casa Blanca este viernes

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas a bordo del Air Force One tras su salida del Aeropuerto Internacional de Pekín el 15 de mayo de 2026, de regreso a Estados Unidos.
Trump ha ejercido una presión sin precedentes sobre el banco central para que reduzca las tasas de interés. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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