Economía

Fabricante china de semiconductores MetaX se dispara un 755% en su debut bursátil

Los inversionistas están apostando por la perspectiva de que China impulse su industria de chips para rivalizar finalmente con Nvidia

EscucharEscuchar
Por AFP
Semiconductores, fábrica automatizada de producción de semiconductores
El sector de las GPU está dominado por Nvidia, actualmente la empresa de mayor valor del mundo. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MetaXNvidiaSemiconductoresChips
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.