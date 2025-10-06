Economía

China acelera su competencia con Estados Unidos en la producción de chips avanzados

Analistas creen que tomará años igualar a Nvidia

EscucharEscuchar
Por AFP
Esta foto tomada el 29 de abril de 2024 muestra a un empleado trabajando en una fábrica de chips semiconductores en Huai'an, en la provincia de Jiangsu, al este de China.
Esta foto tomada el 29 de abril de 2024 muestra a un empleado trabajando en una fábrica de chips semiconductores en Huai'an, en la provincia de Jiangsu, al este de China. El impulso de China por desarrollar microchips de inteligencia artificial de gama alta está cobrando fuerza, pero analistas afirman que tendrá dificultades para igualar el poder técnico de la empresa estadounidense Nvidia durante la década actual. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NvidiaEstados UnidosChinaChipsProducción de chipsInteligencia artificial
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.