China promete reforzar la demanda interna en una reunión económica clave

La llamada Conferencia Central de Trabajo Económico se celebra anualmente y define la futura orientación de la política económica, aunque las medidas concretas suelen anunciarse a principios del año siguiente

Por AFP
Bandera china ondeando frente a la Oficina de Seguridad Nacional del Gobierno Central en Hong Kong, en el contexto de ajustes del Banco Popular de China en el mercado de bonos.
China ha tenido dificultades para mantener un crecimiento sólido tras la pandemia de covid, a lo que se suman una crisis de deuda en su enorme sector inmobiliario, un consumo crónicamente débil y un elevado desempleo juvenil. (ANTHONY WALLACE/AFP)







