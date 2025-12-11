China promete reforzar la demanda interna en una reunión económica clave

China ha tenido dificultades para mantener un crecimiento sólido tras la pandemia de covid, a lo que se suman una crisis de deuda en su enorme sector inmobiliario, un consumo crónicamente débil y un elevado desempleo juvenil.

Los máximos dirigentes de China se comprometieron a impulsar el consumo, estabilizar el mercado inmobiliario y crear más oportunidades de empleo en una reunión económica clave celebrada en Pekín, según informó este jueves 11 de diciembre la prensa estatal.

La llamada Conferencia Central de Trabajo Económico se celebra anualmente y define la futura orientación de la política económica, aunque las medidas concretas suelen anunciarse a principios del año siguiente.

A la reunión de este año, celebrada el miércoles y el jueves, asistieron los principales dirigentes chinos, incluido el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang, quienes prometieron “ampliar continuamente la demanda interna” el próximo año, según la cadena estatal CCTV.

Los dirigentes reunidos en la conferencia se comprometieron a “ampliar las oportunidades de empleo, mejorar la calidad del empleo y estabilizar el empleo para grupos clave como los graduados universitarios y los trabajadores migrantes”, dijo CCTV.

Los economistas llevan tiempo pidiendo a Pekín que se oriente hacia un modelo de crecimiento basado más en el gasto interno que en los motores tradicionales de décadas pasadas, como las exportaciones y la manufactura.

Pese a los crecientes vientos en contra del comercio durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, las exportaciones de China han estado en auge.

Los datos oficiales publicados esta semana mostraron que el superávit comercial del gigante manufacturero ya ha superado el billón de dólares este año, un hito histórico.