Exportaciones en Costa Rica crecieron 15% impulsadas por zona franca

El dinamismo del régimen de zona franca sostiene el crecimiento de las ventas externas de Costa Rica. Hasta noviembre las exportaciones de bienes crecieron 15%.

Por Gustavo Ortega Campos
Vista del puerto de Moín en Costa Rica con contenedores y grúas de carga, reflejando el crecimiento del sector de transporte y almacenamiento en 2025, según proyecciones del Banco Central. En un recuadro, una persona revisa gráficos financieros en un teléfono móvil.
Las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron $20.972 millones entre enero y noviembre, impulsadas por los dispositivos médicos, que ya representan casi la mitad de las ventas al exterior, según datos de Procomer. (Fotocomposición en Canva/Archivo-Shutterstock/Fotocomposición en Canva/Archivo-Shutterstock)







Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

